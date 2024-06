राजीव चंद्रशेखर के संन्‍यास वाले पोस्‍ट को लेकर शशि थरूर ने दिया यह बयान...

Shashi Tharoor gave this statement regarding Rajiv Chandrashekhar's post about sanyaas : भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर के राजनीति से सन्यास लेने संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। तिरुवनंतपुरम सीट पर अपनी जीत बरकरार रखने वाले कांग्रेस नेता थरूर ने शुरुआती पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि चंद्रशेखर में देश की जनता के लिए सेवा जारी रखने का जज्बा है।

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में थरूर और चंद्रशेखर के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर राजनीति से संन्यास लेने के बारे में पोस्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब यह था कि लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

उन्होंने तुरंत अपनी उस पोस्ट को हटा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, आज रजनीति में मेरे 18 साल के कार्यकाल का समापन हो रहा है। तीन साल मुझे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की टीम मोदी2.0 के साथ काम करने का सौभाग्य मिला।

इसके तुरंत बाद चंद्रशेखर ने उस पोस्ट को हटा दिया और एक नए पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछला पोस्ट एक प्रशिक्षु द्वारा किया गया था और इससे जनता के एक वर्ग में मेरे राजनीतिक भविष्य के बारे में भ्रम पैदा हो गया है। तिरुवनंतपुरम सीट पर अपनी जीत बरकरार रखने वाले कांग्रेस नेता थरूर ने शुरुआती पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि चंद्रशेखर में देश की जनता के लिए सेवा जारी रखने का जज्बा है।

थरूर ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, राजीव चंद्रशेखर, मैंने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान आपके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोगों की सेवा कर हमारे देश के लिए और भी बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। सेवा के लिए निर्वाचित होना केवल एक रास्ता है (और आप इतने युवा हैं कि आप एक और प्रयास कर सकते हैं!) भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया है कि भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में देश और तिरुवनंतपुरम को आगे ले जाने के लिए उनका कार्य और प्रतिबद्धता पहले की तरह ही अथक है। (भाषा)

