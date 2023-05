सचिन पायलट बोले- गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं

कोलकाता। 'The Kerala Story' ban in West Bengal पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का सोमवार को आदेश दिया ताकि ‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना’ को टाला जा सके। भाजपा ममता बनर्जी के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।