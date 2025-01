Vision IAS पर सिविल सेवा परीक्षा के भ्रामक विज्ञापन के चलते 3 लाख का जुर्माना

Third part of BJPs manifesto announced by Amit Shah : गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। चुनाव घोषणा-पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करते हुए गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। शाह ने कथित घोटालों का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का स्तर कभी इतना ऊंचा नहीं रहा, जितना केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार में है।