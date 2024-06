PM मोदी और शाह ने किया सबसे बड़ा शेयर बाजार घोटाला, जनता के 30 लाख करोड़ रुपए डूबे

A beautiful MP ​​was elected for the first time : लोकसभा 2024 का चुनाव कई लिहाज से याद रखा जाएगा। एक तरफ जहां एग्‍जिट पोल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए तो दूसरी तरफ 400 पार का दम भरने वाली भाजपा 300 के अंदर ही सिमटकर रह गई। लोकसभा का यह चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस बार कई खूबसूरत महिला सांसद पहली बार चुनकर सांसद पहुंचेगी।