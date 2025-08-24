पुर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी ने चलाई बाइक, हेलमेट में दिखे दोनों दिग्गज

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राहुल और तेजस्वी हेलमेट पहनकर अलग अलग बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के पीछे एक एक शख्स बैठा हुआ है। राहुल और तेजस्वी के पीछे कई कार्यकर्ता बगैर हेलमेट के भी बाइक चलाते दिखे। उनके हाथों में कांग्रेस और राजद के झंडे भी थे।

आपके अधिकार की यात्रा

वोटर अधिकार यात्रा



बिहार pic.twitter.com/DsaxJQ5co7 — Congress (@INCIndia) August 24, 2025 राहुल गांधी ने गौरा पंचायत से एक खुली जीप में यात्रा की शुरुआत की और बेलौरी पहुंचे। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर खुश्कीबाग से लाइन बाजार, रामबाग और अन्य इलाकों से होते हुए अररिया की ओर रवाना हुए। बाइक पर सवार राहुल और तेजस्वी को देख कांग्रेस और राजद के युवाओं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने दोनों नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने गौरा पंचायत से एक खुली जीप में यात्रा की शुरुआत की और बेलौरी पहुंचे। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर खुश्कीबाग से लाइन बाजार, रामबाग और अन्य इलाकों से होते हुए अररिया की ओर रवाना हुए। बाइक पर सवार राहुल और तेजस्वी को देख कांग्रेस और राजद के युवाओं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने दोनों नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।

गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा पिछले रविवार को शुरू हुई थी। यह यात्रा 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इसमें अखिलेश यादव, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है।

