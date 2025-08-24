रविवार, 24 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पूर्णिया , रविवार, 24 अगस्त 2025 (11:21 IST)

पुर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी ने चलाई बाइक, हेलमेट में दिखे दोनों दिग्गज

rahul tejashwi on bike in voter adhikar yatra
Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन बिहार के पूर्णिया पहुंचे। यहां दोनों दिग्गज हेलमेट पहनकर बाइक चलाते दिखे। इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ALSO READ: मोदी सरकार के दांव में उलझी कांग्रेस, क्या इन 3 दलों की तरह बनाएगी JPC से दूरी?
 
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राहुल और तेजस्वी हेलमेट पहनकर अलग अलग बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के पीछे एक एक शख्स बैठा हुआ है। राहुल और तेजस्वी के पीछे कई कार्यकर्ता बगैर हेलमेट के भी बाइक चलाते दिखे। उनके हाथों में कांग्रेस और राजद के झंडे भी थे।
 
राहुल गांधी ने गौरा पंचायत से एक खुली जीप में यात्रा की शुरुआत की और बेलौरी पहुंचे। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर खुश्कीबाग से लाइन बाजार, रामबाग और अन्य इलाकों से होते हुए अररिया की ओर रवाना हुए। बाइक पर सवार राहुल और तेजस्वी को देख कांग्रेस और राजद के युवाओं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने दोनों नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
 
इससे पहले अगस्त 2023 में भी राहुल गांधी लद्दाख में केटीएम की 390 बाइक चलाते हुए दिखाई दिए थे। कहा जाता है कि कांग्रेस नेता को बाइक चलाना पसंद है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको बाइक चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ALSO READ: किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने क्यों किया स्पेशल प्रोटेक्शन लेने से इनकार?
 
गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा पिछले रविवार को शुरू हुई थी। यह यात्रा 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इसमें अखिलेश यादव, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है।
edited by :Nrapenrda Gupta 
कौन है देश का सबसे अमीर CM, जानिए चन्द्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्तिआंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू एक बार फिर ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी।

सुदर्शन रेड्‍डी का गृहमंत्री अमित शाह को जवाब, फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का थाविपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा- भारत में लोकतंत्र का अभाव, संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIRTejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे।

जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदोForeign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता।

EPFO का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जानिए कौन होगा हकदारEPFO Increases Death Relief Fund Ex Gratia : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने उन खाताधारकों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिनके किसी सदस्‍य की असामयिक मृत्‍यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपए मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

Maharashtra : सुप्रिया सुले के बयान पर बवाल, मेरा नॉनवेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है, फडणवीस बोले- वारकरी देंगे इसका जवाबSupriya Sule Controversial Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में अब नॉनवेज खाने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी सांसद सुले के ​नॉनवेज पर बयान महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे।

CBI रेड के बाद अनिल अंबानी की बढ़ीं मुसीबतें, अब BOI ने भी खातों को 'फ्रॉड' घोषित कियाAnil Ambani News : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की छापेमारी और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है। बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया।

Donald Trump का टैरिफ, भारत के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने अमेरिका को दिया बड़ा झटकाडोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने संतुलित जवाब ही अमेरिका को दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी थी, लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

राजा रघुवंशी की हत्या का सोनम को नहीं है अफसोस, तीनों हत्यारे मांग रहे हैं जहर, नहीं आ रही नींददेशभर में सुर्खियां बंटोरने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को लेकर नई खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के मुताबिक हत्या के आरोपियों को नींद नहीं आ रही है। वहीं सोनम को लेकर खबर है कि उसे अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं है। देशभर में चर्चा बंटोरने वाले हत्याकांड को लेकर कई खुलासे हुए थे।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
