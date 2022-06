Prophet Controversy: देश में कई जगह बवाल, प्रयागराज में पथराव में DM घायल, 6 लोग हिरासत में

वेबदुनिया संवाददाता हिमा अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में कई जगहों पर जुमे की शुरू हो गया। जिसमें प्रयागराज में प्रदर्शन उग्र होने लगा तो पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। इसी कड़ी में मुरादाबाद, सहारनपुर इलाके में मुस्लिमों ने प्रदर्शन करते हुए नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि यूपी में कानपुर मामले से सबक लेते हुए पुलिस ने जुमे की नमाज पहले से अलर्ट मोड़ में थी, अधिकांश जिलों में बड़ी संख्या में RAF सहित पुलिस बल तैनात है। पुलिस सतर्कता के बीच कुछ जिलों में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ है।

जम्मू कश्मीर से वेबदुनिया संवाददाता सुरेश डुग्गर की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब वैली के दो जिलों में कर्फ्यू लागू कर सेना बुला ली गई है। जबकि दो अन्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। जबकि कश्मीर में हड़ताल हो गई। शुक्रवार को श्रीनगर सहित घाटी के कुछ अन्य हिस्सों में बाजार और कारोबार बंद है। हालांकि, यातायात व्यवस्था जारी है, लेकिन शहर में अधिकतर दुकानें और मुख्य बाजार बंद हैं।

चौक-चौराहों पर पुलिस और सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं। वहीं, श्रीनगर में सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को हड़ताल हो गई। अचानक हुई हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी वादी में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए। श्रीनगर के कई हिस्सों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है।

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के नवी मुंबई, शोलापुर आदि स्थानों पर भी जुमे की नमाज के बाद हंगामे की खबरें हैं।



यूपी के लखनऊ, प्रयागराज और सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया किया। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। प्रयागराज में नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान एडीजी की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। एडीजी की गाड़ी का शीशा टूट गया। गनर गंभीर रूप से घायल हो गया।

#WATCH | Stones hurled during clashes in Atala area of UP's Prayagaraj over controversial remarks of suspended BJP leader and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal. pic.twitter.com/fZGmQYezs7