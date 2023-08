पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा संपन्न कर यूनान रवाना

PM Modi will go to Bengaluru to congratulate the ISRO team : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान-3 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर (विक्रम) को उतारने और वहां रोवर (प्रज्ञान) को तैनात करने का इतिहास रचने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई देने के लिए 26 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचेंगे।