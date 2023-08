भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरों के लिए बनी आशा का स्रोत : राष्ट्रपति मुर्मू

WHO will hold global Conference : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन 17-18 अगस्त को गुजरात में आयोजित करेगा। यह सम्मेलन क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति का पता लगाने के वास्ते विशेषज्ञों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह सम्मेलन गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा।