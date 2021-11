श्रीनगर-शारजाह उड़ान पर पाकिस्तान को आपत्ति, एयर स्पेस के इस्तेमाल पर लगाई रोक

पाकिस्तान ने श्रीनगर-शारजाह विमान सेवा के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले की वजह से अब श्रीनगर से शारजाह के लिए जाने वाले विमान को एक घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा, साथ ही इसका किराया भी बढ़ जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ‘पाकिस्तान ने साल 2009-10 में भी ठीक ऐसा ही किया था, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की श्रीनगर से दुबई जाने वाली उड़ान के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया था। मुझे उम्मीद थी कि Go First के विमान को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से उड़ने की अनुमति दी जा रही है. यह दोनों देशों के ठंडे पड़े रिश्तों के लिए अच्छा संकेत था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ।’

Very unfortunate. did the same thing with the Air India Express flight from Srinagar to Dubai in 2009-2010. I had hoped that @GoFirstairways being permitted to overfly Pak airspace was indicative of a thaw in relations but alas that wasn’t to be. https://t.co/WhXzLbftxf