उत्तर प्रदेश को समृद्ध करेंगे रास्ते, उद्योगों की राह बनेगी आसान : नितिन गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया। अब महज 45 मिनट में नोएडा और दिल्ली की सीमा में पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस-वे बनने से पहले मेरठ से दिल्ली जाने में ढाई घंटे लगते थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने मेरठ में 8364 करोड़ रुपए की 139 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से सफर आसान और समय बचाने वाला होगा।मेरठ सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित जनसभा में गडकरी ने सरकार की विकास परियोजनाओं और परिवहन मंत्रालय के बारे में विकास के लिए किए गए कार्य का लेखा-जोखा बताया। भाषण के दौरान उन्होंने किसानों के मसीहा और देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए नमन किया।गडकरी बोले, मैं भी एक किसान हूं और इथेनॉल के कारण किसानों को फायदा हुआ। हमने कल ही फ़ाइल पर साइन किया है कि चाहे कोई गाड़ी हो 100 परसेंट पेट्रोल और बायो इथेनॉल पर ही चलेगी। अब आने वाले दिनों में किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता होगा।गडकरी ने मेरठ की काली नदी का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व में कई नदियों व नालों के लिए 682 करोड़ रुपए पूर्व में दिए थे। प्रदेश में सड़कों के विकास व निर्माण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। एक लाख 80 हजार करोड़ रुपए के काम पूरे हो चुके हैं। एक लाख करोड़ के काम की डीपीआर फाइनल स्टेज में है। सीएम योगी को विश्वास दिलाया है कि वे जीत कर आए, तो आगामी पांच सालों में वह सड़कों के विकास के लिए पांच लाख देंगे।वेस्ट यूपी में अब तक 1700 किलोमीटर सड़क करीब 42 हजार करोड़ से बनाई जा चुकी है और अभी 31 हजार करोड़ की 1300 किलोमीटर की सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, ये काम पूरा होने के बाद आने वाले दिनों में 36 हजार करोड़ की 1100 किलोमीटर सड़क का काम शुरू होगा।उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे की लागत 10 हजार 265 करोड़ है। आने वाले समय में इसे 6 लेन से 12 लेन भी किया जा सकता है। वे बोले, पहले जब मेरठ पुराने रास्ते से आए थे, तो समय ज्यादा लगा था, लेकिन आज एक्सप्रेस-वे से आने में समय का पता ही नहीं चला। 3 घंटे का समय 45 मिनट में पहुंच गया।गडकरी की जनसभा में आए लोग उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते वे विपक्ष पर निशाना साधेंगे। लेकिन उनका नया रूप सामने आया, सिर्फ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने विकास के लिए अच्छी सड़कों का जिक्र किया, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, वहां व्यापार होता और देश और प्रदेश समृद्ध होते हैं। में एक्सप्रेस-वे बनने से टूरिज्म बढ़ेगा और प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ेगा।गडकरी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन केनेडी का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके ऑफिस में उनकी पंक्ति लिखी है। गडकरी ने कहा कि AMERICAN ROADS ARE NOT GOOD BECAUSE AMERICA IS RICH BUT AMERICA IS RICH BECAUSE AMERICANS ROAD ARE GOOD. इसके बाद उन्होंने हिंदी में इसका रूपांतरण करते हुए कहा कि अमेरिका धनवान है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। गडकरी ने कहा कि ये रास्ते ही यूपी को समृद्ध करेंगे क्योंकि वहीं आते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है।केंद्रीय परिवहन मंत्री बोले कि सराय काले खां से डासना तक के लिए हमने 14 लेन की सड़क बनाई गई है, जिसमें बीच की छह लेन एक्सप्रेस-वे के लिए रिजर्व रखी गई है। अब दूसरे चरण में चिपियाना में पुराने एनएच-24 पर चार लेन के दो आरओबी थे। एक्सप्रेस-वे बनने पर 14 लेन की सड़क के लिए पुराने आरओबी की दोनों साइड में दो नए आरओबी बनाए जाने हैं, एक्सप्रेस-वे की बीच की छह लेन खोल दी गई हैं बाकी एक्सप्रेस-वे के किनारे दिल्ली से मेरठ की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे की चार लेन और दो सर्विस लेन भी जनवरी के पहले हफ्ते में खोल दी जाएंगी।गडकरी ने कहा कि 45 मिनट में अब दिल्ली से मेरठ आते हैं। पहले तीन साढ़े तीन, चार घंटे लगते थे। अब दिल्ली देहरादून 2 घंटे में पहुंचते हैं। दिल्ली हरिद्वार 2 घंटे में पंहुचते हैं। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुंचते हैं। दिल्ली से मुम्बई 12 घंटे में पंहुचते हैं।आने वाले दिनों में दिल्ली-देहरादून ग्रीन कॉरिडोर पर शामली के बुटराड़ा में बनने वाले जंक्शन से खतौली तक 38 किलोमीटर का हाईवे बनाने का ऐलान किया गया है। नए हाईवे बनने से पंजाब, हरियाणा और यूपी के लोगों को लाभ मिलेगा। जनवरी 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ी चलने की भी सौगात मिलेगी।केंद्रीय परिवहन मंत्री का भाषण खत्म होने के बाद सिर्फ यही चर्चा रही कि उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, पूरा भाषण विकास की राह बताने वाला और राजनीति से भी कोसों दूर था।