मुंबई में NCB डायरेक्टर पर हमला, 3 लोग गिरफ्तार

मुंबई के गोरेगांव इलाके में हुए इस हमले में दो अधिकारी जख्मी हुए थे। माना जा रहा है यह हमला ड्रग कारोबार से जुड़े लोगों ने किया था। इसी सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



उल्लेखनीय है कि सुशांत मामला सामने आने के बाद एनसीबी लगातार मुंबई में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। रिया चक्रवर्ती को इसके चलते कुछ समय हवालात में रहना पड़ा था, वहीं दीपिका पादुकोण, सारा अली खान आदि से भी पूछताछ की गई थी।

Maharashtra: Three people arrested in connection with the incident where NCB Zonal Director and his team were attacked allegedly by drug peddlers in Goregaon, Mumbai last evening. Two officers were injured. Further investigation is underway.