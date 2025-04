National Herald Case : सोनिया, राहुल और पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, नेशनल हेराल्ड मामले में ED की पहली चार्जशीट, कांग्रेस बोली- धमका रहे हैं मोदी और शाह

Investors wealth swells by Rs 18.42 lakh cr in 2 days of mkt surge : शेयर बाजार में दो कारोबारी सत्रों में आई जोरदार तेजी के साथ निवेशकों की संपत्ति 18.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर शुल्क में छूट दिये जाने और वाहनों पर शुल्क की समीक्षा के संकेत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच स्थानीय बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए।