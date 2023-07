सीआईसी के पास 19000 से अधिक शिकायतें और अपीलें लंबित

More than 19000 cases pending with CIC : सरकार ने बुधवार को कहा कि इस साल एक अप्रैल तक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास कुल 19233 शिकायतें और अपीलें लंबित थीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि आयोग में सूचना आयुक्तों के चार स्थान रिक्त हैं। सिंह ने कहा कि वर्ष 2021-22 की अवधि में 29,213, वर्ष 2020-21 में 38,116, वर्ष 2019-20 में 35,178 और वर्ष 2018-19 में 29,655 मामले लंबित थे। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 12(3) के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

सिंह ने कहा, फिलहाल सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा चार सूचना आयुक्त हैं। मंत्री ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों का विषय है।

