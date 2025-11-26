कैबिनेट ने दी 19919 करोड़ के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, रेयर अर्थ पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Union Cabinet big Decisions : देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में मोदी सरकार ने आज बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में 19919 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जिसमें पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 9858 करोड़ रुपए और रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसके तहत वाले 7 सालों में रेयर अर्थ की खोज की जाएगी। इस स्कीम का मकसद इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी।

ALSO READ: मोदी सरकार ने नेहरू की गलतियों को सुधारा, राज्यसभा में बरसे विदेश मंत्री जयशंकर

इस योजना का मकसद इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी है। सरकार ने पुणे मेट्रो और रेयर अर्थ मैग्नेट के साथ रेलवे के 2 अहम प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं।





इसके लिए अभी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। कैबिनेट मीटिंग में रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 2781 करोड़ रुपए है। मोदी सरकार की ओर से कुल 19919 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स का यह एक ही दिन में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है।

