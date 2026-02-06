महाराष्टू के गढ़चिरौली में बड़ा एनकाउंटर, 25 लाख के इनामी समेत 7 नक्‍सली मुठभेड़ में ढेर

Big encounter in Gadchiroli Maharashtra : महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली प्रभाकर उर्फ लोकेटी चंदर राव समेत 7 माओवादी मारे गए। प्रभाकर उर्फ लोकेटी चंदर राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलरोधी अभियान में घायल होने के बाद ‘सी-60’ के जवान दीपक चिन्ना मदावी (38) इलाज के दौरान शहीद हो गए। उन्हें पहले इलाज के लिए हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया था। एक अन्य घायल जवान जोगा मदावी को भी हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक वे खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही गढ़चिरौली लाया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए, जबकि शुक्रवार को 4 और शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। यह अभियान मंगलवार को गढ़चिरौली-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) सीमा पर फोडेवाड़ा गांव के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया।

