Budget 2024 : लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को, जानिए कब शुरू होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सत्र?

Statement of the Ministry of Education regarding free sanitary pads : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को स्कूलों को जारी परामर्श में कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए छात्राओं को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आवश्यक विराम लेने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।