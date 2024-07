डोडा में सुरक्षाबलों और आतंकियों की बीच मुठभेड़, सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी

Statement of the Chief Minister of regarding the SDG Index : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य ने 2023-24 में संपोषणीय विकास लक्ष्यों (SDG) के राष्ट्रीय सूचकांक में अपनी स्थिति सुधारी है। उन्होंने कहा कि यह पूर्वोत्तर राज्य एसडीजी में 65 अंक पाकर ‘अग्रणी’ राज्यों की श्रेणी में पहुंच चुका है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी अंक 71 है।