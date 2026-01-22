india census 2027 : जनगणना 2027 में पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, MHA ने जारी की सवालों की सूची

india census 2027 : भारत की बहुप्रतीक्षित 'जनगणना 2027' की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसकी सूची जारी कर दी है। इस दौरान नियुक्त अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पहले चरण यानी 'मकानों की सूची और आवास गणना' (Houselisting and Housing Census) के लिए सवालों की सूची जारी कर दी गया है।



मकान और आवास से जुड़े सवाल:

भवन संख्या: (नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या) जनगणना मकान नंबर फर्श की सामग्री: मकान के फर्श में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग हुआ है। दीवार की सामग्री: दीवार बनाने में इस्तेमाल हुई मुख्य सामग्री। छत की सामग्री: छत किस चीज से बनी है। मकान का उपयोग: मकान का उपयोग किस उद्देश्य (आवास, दुकान आदि) के लिए हो रहा है। मकान की स्थिति: मकान की वर्तमान स्थिति कैसी है।