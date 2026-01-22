गुरुवार, 22 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (22:21 IST)

india census 2027 : जनगणना 2027 में पहले चरण में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, MHA ने जारी की सवालों की सूची

india census 2027 phase 1 questionnaire details
india census 2027 : भारत की बहुप्रतीक्षित 'जनगणना 2027' की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसकी सूची जारी कर दी है। इस दौरान नियुक्त अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पहले चरण यानी 'मकानों की सूची और आवास गणना' (Houselisting and Housing Census) के लिए सवालों की सूची जारी कर दी गया है। 
 

 मकान और आवास से जुड़े सवाल:

  1. भवन संख्या: (नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या)
  2. जनगणना मकान नंबर
  3. फर्श की सामग्री: मकान के फर्श में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग हुआ है।
  4. दीवार की सामग्री: दीवार बनाने में इस्तेमाल हुई मुख्य सामग्री।
  5. छत की सामग्री: छत किस चीज से बनी है।
  6. मकान का उपयोग: मकान का उपयोग किस उद्देश्य (आवास, दुकान आदि) के लिए हो रहा है।
  7. मकान की स्थिति: मकान की वर्तमान स्थिति कैसी है।

परिवार और सदस्यों की जानकारी:

  1. परिवार नंबर
  2. सदस्यों की कुल संख्या: परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या।
  3. परिवार के मुखिया का नाम
  4. मुखिया का लिंग
  5. श्रेणी: क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग से है।
  6. स्वामित्व की स्थिति: क्या मकान अपना है या किराए का।
  7. कमरों की संख्या: परिवार के पास रहने के लिए विशेष रूप से कितने कमरे हैं।
  8. विवाहित जोड़े: परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या।

सुविधाएं और संसाधन:

  1.  पेयजल का मुख्य स्रोत: पीने के पानी का मुख्य जरिया क्या है।
  2.  पेयजल की उपलब्धता: पानी का स्रोत घर के भीतर है या बाहर।
  3.  रोशनी का मुख्य स्रोत (बिजली/अन्य)
  4.   शौचालय तक पहुंच
  5.   शौचालय का प्रकार
  6.   गंदे पानी की निकासी: ड्रेनेज या आउटलेट की व्यवस्था।
  7.   स्नान की सुविधा: घर में नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।
  8.   रसोई और गैस कनेक्शन: रसोई की उपलब्धता और LPG/PNG कनेक्शन की जानकारी।
  9.   खाना पकाने का मुख्य ईंधन

संपत्ति और डिजिटल उपकरण:

  1. रेडियो/ट्रांजिस्टर
  2. टेलीविजन
  3. इंटरनेट तक पहुंच
  4. लैपटॉप/कंप्यूटर
  5. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन
  6. वाहन: साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड और कार/जीप/वैन की उपलब्धता।
  7. मुख्य अनाज: परिवार में मुख्य रूप से किस अनाज का सेवन किया जाता है।
  8. मोबाइल नंबर: (केवल जनगणना संबंधी संचार के लिए)। Edited by : Sudhir Sharma
