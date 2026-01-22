गुरुवार, 22 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (22:53 IST)

तेलंगाना में शर्मनाक हरकत, जहर देकर 15 बंदरों की हत्या, 80 की हालत गंभीर

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक नेशनल हाईवे के किनारे स्थित ढाबे पर जहर दिए जाने के कारण कम से कम 15 बंदरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 80 बंदरों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
मीडिया खबरों के मुताबिक मृत बंदरों के शव आसपास के इलाकों में बिखरे पड़े मिले। इस हृदयविदारक स्थिति को देख ग्रामीणों ने तुरंत ग्राम सरपंच और पशु चिकित्सक को सूचना दी। 
सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और जीवित बंदरों का इलाज शुरू किया। इस घटना ने पशुप्रेमियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि यह घटना तेलंगाना के विभिन्न जिलों में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्याओं के बाद सामने आई है।
