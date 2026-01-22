गुरुवार, 22 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. upi banking kill switch digital arrest safety
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (16:04 IST)

Digital Arrest से बचाएगा UPI 'किल स्विच', अब एक बटन दबाते ही फ्रीज होगा बैंक खाता, सरकार की बड़ी तैयारी

डिजिटल अरेस्ट से सुरक्षा के लिए UPI किल स्विच और बैंकिंग फ्रीज Govts New Plan

What is Kill Switch in UPI and Banking
पिछले साल डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों के अकाउंट से करोड़ों रुपये उड़ गए। इसमें हैकर्स पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स आदि के अधिकारी बनकर बात करेंगे और लोगों डराकर पैसे की मांग करते हैं। आपके नंबर पर फर्जी वीडियो कॉल आता है, जिसमें पुलिस या फिर अधिकारी की वर्दी में स्कैमर होते हैं और आपसे पैसे की मांग करते हैं।

अब सरकार ने इस पर नकेल करने की तैयारी कर ली है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय इसके लिए 'फ्रीज' या 'किल स्विच' लेकर आ रहा है। खबर के मुताबिक  यूपीआई और बैंकिंग ऐप्स में 'फ्रीज' बटन मिल सकता है, जो एक टैप में सारे अकाउंट को फ्रीज कर देगा। इससे विक्टिम के अकाउंट से कोई भी पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
 
डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या करें?
  • जब तक सरकार यह नया फीचर लॉन्च नहीं करती, तब तक इन बातों का ध्यान रखें- 
  • डरे नहीं: कोई भी सरकारी एजेंसी (CBI, Police, RBI) कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती और न ही पैसे मांगती है।
  • कॉल काट दें : यदि कोई आपको डराता है, तो तुरंत कॉल काटें और अपने परिवार या स्थानीय पुलिस को सूचित करें।
  • 1930 पर कॉल करें: यदि धोखाधड़ी हो जाए, तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
 

बटन कैसे करेगा काम

गृह मंत्रालय (MHA) की एक हाई-लेवल कमेटी इस पर काम कर रही है ताकि फ्रॉड का पैसा तुरंत 'म्यूल अकाउंट्स' (Mule Accounts) में न जा सके। बटन में पेमेंट रोकने के साथ-साथ फैमिली और बैंक से कॉन्टैक्ट करने का भी ऑप्शन होगा। इस बटन को दबाते ही बैंक को अलर्ट मिल जाएगा और रिस्की पेमेंट ट्रांसफर को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का मकसद इस बटन के जरिए एक अलर्ट सिस्टम डेवलपमेंट करने का है, जो लोगों के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने के साथ-साथ बैंक और फैमिली को भी अलर्ट करेगा। 
 
इस एक बटन पर टैप करते ही यूजर्स के सभी बैंक और यूपीआई पेमेंट एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। इस बटन को ग्राहकों के यूपीआई या बैंकिंग ऐप्स में दिया जा सकता है। विक्टिम को जब लगेगा कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो इस बटन को ऑन करके अपने सभी पेमेंट्स को एक साथ फ्रीज कर सकता है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
जेल की कोठरी में 'चींटियों' के साथ क्या प्रयोग कर रहे हैं सोनम वांगचुक? प्रशासन से की ये खास मांग!

धर्मनगरी प्रयागराज में गरमाई राजनीति, शंकराचार्य का आमरण अनशन और प्रशासन का नोटिस, क्या है पूरा मामला?

धर्मनगरी प्रयागराज में गरमाई राजनीति, शंकराचार्य का आमरण अनशन और प्रशासन का नोटिस, क्या है पूरा मामला?प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। स्वामी जी के आमरण अनशन और प्राधिकरण के नोटिस के बाद कांग्रेस-भाजपा में जुबा

ऐसी मर्डर मिस्‍ट्री सुनी नहीं होगी, मां से नफरत में दो महिलाओं संग किया ये कांड, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

ऐसी मर्डर मिस्‍ट्री सुनी नहीं होगी, मां से नफरत में दो महिलाओं संग किया ये कांड, वजह जानकर दंग रह जाएंगेबचपन में बेटा अपनी मां से नफरत करता था। इस नफरत ने उसे एक खौफनाक कातिल बना डाला। उसने दो महिलाओं की बर्बरता से हत्‍या कर डाली। हत्‍याओं के पीछे की वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। दरअसल, गोवा पुलिस ने दो हत्याएं करने के आरोप में एक रुसी नागरिक को गिरफ्तार किया है।

ट्रंप के खिलाफ कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के भाषण ने क्यों मचाया तहलका? 'पुराना दौर खत्म', सीधे दावोस से दी चेतावनी

ट्रंप के खिलाफ कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के भाषण ने क्यों मचाया तहलका? 'पुराना दौर खत्म', सीधे दावोस से दी चेतावनीMark Carney vs Donald Trump News Hindi: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दावोस (WEF 2026) में ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। जानें क्यों कार्नी ने कहा कि 'पुराना विश्व क्रम' अब खत्म हो चुका है और क्या है 51वें राज्य का विवाद।

Maharashtra में फिर बड़ा उलटफेर, महायुति में 'दरार', राज ठाकरे अब एकनाथ शिंदे के साथ, शिंदे की सेना और मनसे का गठबंधन

Maharashtra में फिर बड़ा उलटफेर, महायुति में 'दरार', राज ठाकरे अब एकनाथ शिंदे के साथ, शिंदे की सेना और मनसे का गठबंधनकल्याण-डोंबिवली में बड़ा उलटफेर, बीजेपी को रोकने के लिए शिंदे सेना और मनसे ने मिलाया हाथ

Atal Pension Yojana को लेकर खुशखबरी, Budget 2026 से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कैसे मिलती है 5000 रुपए महीने पेंशन

Atal Pension Yojana को लेकर खुशखबरी, Budget 2026 से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कैसे मिलती है 5000 रुपए महीने पेंशन2031 तक मिलेगी अटल पेंशन योजना की सुविधा, हर महीने 5000 रुपए पेंशन की गारंटी

और भी वीडियो देखें

Gantantra Diwas 2026: गणतंत्र दिवस पर सेना के शौर्य पर निबंध

Gantantra Diwas 2026: गणतंत्र दिवस पर सेना के शौर्य पर निबंधRole of Indian Army in nation building: गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की परेड और शौर्य प्रदर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए यहां इस निबंध के माध्यम से हम भारतीय सेना के शौर्य और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे जानते हैं...

What is Board of Peace : डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है, पाकिस्तान भी बना मेंबर, PM मोदी और पुतिन समेत 60 देशों को न्योता, किसने स्वीकारा और किसने ठुकराया?

What is Board of Peace : डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है, पाकिस्तान भी बना मेंबर, PM मोदी और पुतिन समेत 60 देशों को न्योता, किसने स्वीकारा और किसने ठुकराया?गाजा में जारी खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है। 15 जनवरी, 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने '20-सूत्रीय शांति फॉर्मूले' के दूसरे चरण के तहत एक 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) के गठन की घोषणा की। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद गाजा में शासन व्यवस्था को संभालना और वहां पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करना है।

दिग्‍गज कांग्रेस नेता के भतीजे ने पत्नी का किया मर्डर, फिर खुद को मारी गोली, जानिए क्‍या है मामला

दिग्‍गज कांग्रेस नेता के भतीजे ने पत्नी का किया मर्डर, फिर खुद को मारी गोली, जानिए क्‍या है मामलाAhmedabad Gujarat Crime News : गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार, यहां गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के अधिकारी यशराज सिंह गोहिल ने कल देर रात अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बाद में खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। यशराज सिंह, कांग्रेस के दिग्‍गज नेता, राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे थे। पुलिस जांच में पता चला है कि डिनर से लौटने के बाद दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ।

Republic Day 2026: कहां देखें गणतंत्र दिवस का सबसे भव्य नज़ारा? ये हैं 5 खास जगहें

Republic Day 2026: कहां देखें गणतंत्र दिवस का सबसे भव्य नज़ारा? ये हैं 5 खास जगहें26 january ganatantra divas: गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारी पूरे देश में जोर-शोर से चल रही है। 26 जनवरी का दिन केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतंत्र और सेना के शौर्य को नमन करने का दिन है। इस दिन देश के कोने-कोने में राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई देती है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन अगर आप इस साल गणतंत्र दिवस को कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम आपको भारत की उन 5 ऐतिहासिक जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ का माहौल आपकी रगों में जोश भर देगा।

बांग्लादेश ने किया भारत में खेले जाने वाले T-20I विश्वकप का बहिष्कार

बांग्लादेश ने किया भारत में खेले जाने वाले T-20I विश्वकप का बहिष्कारबांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह हिदायत दी है कि वह भारत में होने वाले टी-20 विश्वकप में वह हिस्सा ना ले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जारी बयान में यह कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर वह भारत जाने को राजी नहीं है।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com