पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव को हार्टअटैक, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान (Kapil Dev)को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया खबरों के अनुसार, कपिल की एंजियोप्लास्टी की गई है।

कपिल को हार्टअटैक की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। कई क्रिकेटप्रेमियों ने उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर करते हुए बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

Legendary cricketer @therealkapildev suffers heart attack, undergoes angioplasty at a hospital in Delhi. Wishing him a speedy recovery.