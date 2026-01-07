बुधवार, 7 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (22:39 IST)

SIR : 12 राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, दूसरे चरण में काटे गए लगभग 6.5 करोड़ नाम, EC ने क्या बताया

SIR
चुनाव आयोग द्वारा 9  राज्यों और 3  केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत करीब 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 अक्टूबर को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब कुल 50.90 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। हालांकि अलग-अलग प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या घटकर 44.40 करोड़ रह गई है।
किस कारण हटाए गए नाम
चुनाव आयोग के अनुसार जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें ‘एएसडी’ यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत/ नाम में दोहराव की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने पहले उपलब्ध रुझानों का हवाला देते हुए कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों का संग्रह ‘काफी कम’ रहा है।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मंगलवार को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिये गए हैं। इसके मुताबिक राज्य में अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं। आयोग ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहले सूचीबद्ध 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 2.89 करोड़ (करीब 18.70 प्रतिशत)मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थायी प्रवास या एकाधिक पंजीकरण के कारण मसौदा सूची में शामिल नहीं किए जा सके।
 
एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ। असम में मतदाता सूचियों के एक अलग ‘विशेष पुनरीक्षण’ की प्रक्रिया चल रही है।  राज्यों में 2003 में मतदाता सूचियों के हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी मानक को बिहार में भी अपनाया गया था।
 
एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य जन्मस्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमा सहित विभिन्न देशों से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। Edited by: Sudhir Sharma
अमेरिका-रूस के बीच तनाव, वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जा

अमेरिका-रूस के बीच तनाव, वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जाअमेरिका ने नॉर्थ सी में एक तेल टैंकर- मरीनरी को जब्त कर दिया है। इस जिस पर रूस का झंडा लगा है। मीडिया खबरों के मुताबक अमेरिका नेवी इस तेल टैंकर का पिछले दो हफ्तों से पीछा कर रही थी। इस दौरान मॉस्को ने नेवी तैनात करके जहाज की सुरक्षा करने की कोशिश की थी। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमान ने एक्स पर एक बयान जारी कर इस ऑपरेशन की पुष्टि की।

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर नए फैसले के क्या हैं मायने

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर नए फैसले के क्या हैं मायनेWhat Supreme Courts Latest Verdicts On Reservation News : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी का निर्धारित कटऑफ अंक हासिल कर लेते हैं तो वे सामान्य वर्ग की सीटों पर नियुक्ति के हकदार होंगे। यह बड़ा फैसला जस्टिस दीपांकर दत्त एवं जस्टिस ऑगस्टिन जी. मसीह की पीठ ने सुनाया।

Delhi Riots : कोर्ट ने 4 आरोपियों की रिहाई के दिए आदेश, उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत

Delhi Riots : कोर्ट ने 4 आरोपियों की रिहाई के दिए आदेश, उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत2020 Delhi Riots Case : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद शर्तें पूरी करने वाले 4 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दो-दो लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया था।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Aadhaar PVC कार्ड बनवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज?

Aadhaar PVC कार्ड बनवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज?Aadhaar PVC Card Making Charge : नए साल की शुरुआत में आम लोगों को झटका देते हुए UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है। अब यह कार्ड बनवाने के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा फीस देनी होगी यानी अब आपको 50 रुपए की जगह 75 रुपए फीस चुकानी होगी। नई फीस 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। UIDAI के मुताबिक, मटेरियल, प्रिंटिंग और सुरक्षित डिलीवरी की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है।

