शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Controversy erupts in UP over guard of honour given to storyteller
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (17:49 IST)

यूपी में कथा वाचक को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने पर विवाद, डीजीपी ने एसपी से मांगा स्पष्टीकरण, क्‍या है पूरा मामला

guard of honour
उत्तरप्रदेश के बहराइच में पुलिस रंगरूटों द्वारा एक कथावाचक को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संवैधानिक उल्लंघन के आरोपों के बीच राज्य के डीजीपी राजीव कृष्णा ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इसे लेकर अपनी तरफ से पक्ष भी रखा गया है।

नमिता बाजपेयी के अनुसार यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है कि यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग निर्धारित मानदंडों के अनुसार सख्ती से केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोहों के लिए किया जाना चाहिए। इन निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन को देखते हुए, संबंधित पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गोस्वामी का प्रवचन ‘उपयोगी’ था : इस बीच बहराइच पुलिस ने इस आयोजन के पीछे का तर्क देते हुए कहा कि आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को रंगरूटों की काउंसलिंग, ध्यान और योग कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था। पुलिस का दावा है कि प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण 28 रंगरूटों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि गोस्वामी का प्रवचन “उपयोगी” रहा और इससे रंगरूटों का तनाव दूर हुआ और कर्तव्य के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ा।

क्‍या है पूरा मामला : वायरल वीडियो में कथित तौर पर दिख रहा है कि बहराइच के पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह और अन्य पुलिसकर्मी रेड कारपेट बिछाकर पुंडरीक गोस्वामी का स्वागत कर रहे हैं। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि गोस्वामी रंगरूटों से सलामी स्वीकार कर रहे हैं और एसपी उनके बगल में खड़े हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और माफिया राज फल-फूल रहा है, जबकि सरकार ‘सलामी’ के खेल में व्यस्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई इस मामले का संज्ञान लेगा। वहीं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को संविधान पर हमला बताते हुए कहा, “सलामी और परेड संप्रभुता के प्रतीक हैं,” और इनका उपयोग इस तरह नहीं किया जाना चाहिए।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा।

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नामचुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआरबिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन इस मामले में नई बात सामने आई है।

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्रीसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है।

और भी वीडियो देखें

मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम सब मुकाबले को तैयार...

मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम सब मुकाबले को तैयार...Sonia Gandhi News : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया। सोनिया ने कहा, इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं।

ऑनलानइन बेटिंग एप एविटर में 30 लाख रुपए गंवाने के बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने की खुदकुशी

ऑनलानइन बेटिंग एप एविटर में 30 लाख रुपए गंवाने के बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने की खुदकुशीसरकार ने भले ही पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर देश में प्रतिबंध लगा दिया हो लेकिन अब भी युवा ऑनलाइन गेमिंग में फंस कर लाखों रूपए गवांने के बाद आत्महत्या कर रहे है। ताजा मामला राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर इलाके का है जहां ऑनलाइन गेमिंग में 30 लाख रुपये गंवाने के बाद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक शिवान गुप्ता जो पेशे से सिविल कॉन्ट्रेकटर थे उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले शिवान ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें ऑनलाइन गेम एविएटर में 30 लाख रूपए हारने के बाद सुसाइड की बात कही।

मध्यप्रदेश में IAS अफसरों का जातिवादी प्रेम, संतोष वर्मा के बाद IAS मीनाक्षी सिंह ने कहा जातिवादी होना समय की मांग

मध्यप्रदेश में IAS अफसरों का जातिवादी प्रेम, संतोष वर्मा के बाद IAS मीनाक्षी सिंह ने कहा जातिवादी होना समय की मांगमध्यप्रदेश में IASअफसरों के विवादित बयानों का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है। IAS संतोष वर्मा के बाद अब महिला IAS अफसर मीनाक्षी सिंह भी अपने बयान के कारण सुर्खियों में आई गई है। पिछले दिनों भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक्स सम्मेलन में मंच से बोलते हुए IASअफसर मीनाक्षी सिंह ने कहा कि हमें जातिवादी होना होगा और अपने बच्चों को बताना होगा कि हम आदिवासी हैं। इतना ही नहीं मीनाक्षी सिंह ने कहा कि समाज में हमारी पहचान बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आदिवासी समुदाय और एससी समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को जाति की जानकारी दें।

पीएम मोदी का TMC से सवाल, क्यों रोका जा रहा है बंगाल का विकास?

पीएम मोदी का TMC से सवाल, क्यों रोका जा रहा है बंगाल का विकास?PM Modi in Bengal : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के नदिया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में आज ऐसी सरकार है, जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं।

बंगाल में क्‍यों नहीं उतर पाया PM मोदी का हेलिकॉप्‍टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा?

बंगाल में क्‍यों नहीं उतर पाया PM मोदी का हेलिकॉप्‍टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा?पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्‍टर ताहेरपुर में नहीं उतर पाया है। मौसम खराब होने के चलते पीएम मोदी अब वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com