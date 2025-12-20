कफ सिरप केस में UP के मंत्री खन्ना ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले- आरोपियों को बचाना चाहते हैं सपा अध्‍यक्ष यादव

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कोडिंग युक्त कफ सिरप मामले को लेकर सरकार की गंभीरता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कफ़ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आरोपियों को बचाना चाहते हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव का फोटो आरोपी के साथ सामने आया है, उस पर अखिलेश यादव को देश को यह बताना चाहिए कि उनका इनके साथ क्या संबंध है? देश यह जवाब चाहता है।





उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के बड़े नेता कोडीन सिरप तस्करों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि आरोपी के साथ सपा प्रमुख की तस्वीर इस बात का स्पष्ट सबूत है कि कौन लोग तस्करों के संरक्षण में खड़े हैं। वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोडीन फॉस्फेट युक्त औषधियां औषधि नियमावली, 1945 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं और इनका विक्रय केवल चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर पंजीकृत औषधि विक्रेताओं द्वारा ही किया जा सकता है। उत्पादन से लेकर आपूर्ति और वितरण तक पूरी श्रृंखला सख्त नियंत्रण व्यवस्था के तहत संचालित होती है।





उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कोडीन युक्त कफ सिरप तथा अन्य मादक औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण और डायवर्जन के मामलों में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य संगठित गिरोहों पर करारा प्रहार कर पूरे अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।

