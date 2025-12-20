शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Minister Suresh Kumar Khanna targeted Akhilesh Yadav over cough syrup case
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शाहजहांपुर (उप्र) , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (17:53 IST)

कफ सिरप केस में UP के मंत्री खन्ना ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले- आरोपियों को बचाना चाहते हैं सपा अध्‍यक्ष यादव

Minister Suresh Kumar Khanna targeted Akhilesh Yadav over cough syrup case
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कोडिंग युक्त कफ सिरप मामले को लेकर सरकार की गंभीरता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कफ़ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आरोपियों को बचाना चाहते हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव का फोटो आरोपी के साथ सामने आया है, उस पर अखिलेश यादव को देश को यह बताना चाहिए कि उनका इनके साथ क्या संबंध है? देश यह जवाब चाहता है।

अखिलेश यादव लगातार सरकार के ऊपर इसलिए हमला बोलते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सरकार ने कफ सिरप मामले में गंभीर धाराओं में आरोपियों के साथ-साथ 140 फर्म के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर स्थित अपने राज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप और मादक पदार्थ श्रेणी की औषधियों के अवैध कारोबार को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के बड़े नेता कोडीन सिरप तस्करों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि आरोपी के साथ सपा प्रमुख की तस्वीर इस बात का स्पष्ट सबूत है कि कौन लोग तस्करों के संरक्षण में खड़े हैं। वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोडीन फॉस्फेट युक्त औषधियां औषधि नियमावली, 1945 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं और इनका विक्रय केवल चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर पंजीकृत औषधि विक्रेताओं द्वारा ही किया जा सकता है। उत्पादन से लेकर आपूर्ति और वितरण तक पूरी श्रृंखला सख्त नियंत्रण व्यवस्था के तहत संचालित होती है।

वित्तमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसमें किसी भी राजनीतिक दबाव या सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आरोपी चाहे जो भी हो और कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून से बच नहीं पाएगा।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कोडीन युक्त कफ सिरप तथा अन्य मादक औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण और डायवर्जन के मामलों में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य संगठित गिरोहों पर करारा प्रहार कर पूरे अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा।

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नामचुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआरबिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन इस मामले में नई बात सामने आई है।

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्रीसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है।

और भी वीडियो देखें

मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम सब मुकाबले को तैयार...

मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम सब मुकाबले को तैयार...Sonia Gandhi News : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया। सोनिया ने कहा, इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं।

ऑनलानइन बेटिंग एप एविटर में 30 लाख रुपए गंवाने के बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने की खुदकुशी

ऑनलानइन बेटिंग एप एविटर में 30 लाख रुपए गंवाने के बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने की खुदकुशीसरकार ने भले ही पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर देश में प्रतिबंध लगा दिया हो लेकिन अब भी युवा ऑनलाइन गेमिंग में फंस कर लाखों रूपए गवांने के बाद आत्महत्या कर रहे है। ताजा मामला राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर इलाके का है जहां ऑनलाइन गेमिंग में 30 लाख रुपये गंवाने के बाद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक शिवान गुप्ता जो पेशे से सिविल कॉन्ट्रेकटर थे उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले शिवान ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें ऑनलाइन गेम एविएटर में 30 लाख रूपए हारने के बाद सुसाइड की बात कही।

मध्यप्रदेश में IAS अफसरों का जातिवादी प्रेम, संतोष वर्मा के बाद IAS मीनाक्षी सिंह ने कहा जातिवादी होना समय की मांग

मध्यप्रदेश में IAS अफसरों का जातिवादी प्रेम, संतोष वर्मा के बाद IAS मीनाक्षी सिंह ने कहा जातिवादी होना समय की मांगमध्यप्रदेश में IASअफसरों के विवादित बयानों का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है। IAS संतोष वर्मा के बाद अब महिला IAS अफसर मीनाक्षी सिंह भी अपने बयान के कारण सुर्खियों में आई गई है। पिछले दिनों भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक्स सम्मेलन में मंच से बोलते हुए IASअफसर मीनाक्षी सिंह ने कहा कि हमें जातिवादी होना होगा और अपने बच्चों को बताना होगा कि हम आदिवासी हैं। इतना ही नहीं मीनाक्षी सिंह ने कहा कि समाज में हमारी पहचान बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आदिवासी समुदाय और एससी समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को जाति की जानकारी दें।

पीएम मोदी का TMC से सवाल, क्यों रोका जा रहा है बंगाल का विकास?

पीएम मोदी का TMC से सवाल, क्यों रोका जा रहा है बंगाल का विकास?PM Modi in Bengal : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के नदिया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में आज ऐसी सरकार है, जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं।

बंगाल में क्‍यों नहीं उतर पाया PM मोदी का हेलिकॉप्‍टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा?

बंगाल में क्‍यों नहीं उतर पाया PM मोदी का हेलिकॉप्‍टर, कोलकाता एयरपोर्ट लौटा?पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्‍टर ताहेरपुर में नहीं उतर पाया है। मौसम खराब होने के चलते पीएम मोदी अब वीडियो कॉल के जरिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com