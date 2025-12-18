हिजाब विवाद में नीतीश कुमार के समर्थन गिरिराज सिंह, कहा कोई गलत काम नहीं किया

Giriraj Singh Support Nitish : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्त पत्र लेने के लिए जा रहा है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है? भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया।

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर कहा, "नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्त पत्र लेने के लिए जा रहा है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है?...भारत… pic.twitter.com/oXaymRpPeM — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 18, 2025 गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में दिख रहा है कि नुसरत को मुख्यमंत्री ने पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया। इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। मुख्यमंत्री ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी। महिला ने जवाब दिया हिजाब है सर। नीतीश कुमार ने कहा कि हटाइए इसे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। महिला थोड़ी देर के लिए असहज हो गई। आसपास मौजूद लोग हंसने लगे।

घटना के अगले ही दिन महिला बंगाल चली गई और उसने बिहार में नौकरी करने से इनकार कर दिया। यह भी कहा गया कि महिला के परिजन उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस घटना से देश में राजनीति गरमा गई। कई लोगों ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। इस बीच पाकिस्तान से जुड़े एक डॉन शहजान भट्टी ने भी उन्हें धमकी भी दी। इस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहां कानून का राज है और किसी की गीदड़ भभकी नहीं चलती।

edited by : Nrapendra Gupta