भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ जीरामजी बिल, विपक्षी सांसदों ने पेपर फाड़े
GRAMG Bill in Loksabha : विपक्ष के हंगामे के बीच गुरुवार को वीबी जीरामजी बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल को आज ही राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इससे पहले विपक्ष सांसदों ने बिल के पेपर फाड़ दिए। बिल का विरोध करते हुए वे वेल तक पहुंच गए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित हो गई।
विपक्षी सांसदों ने बिल के कागज फाड़कर इन्हें शिवराज सिंह चौहान की ओर उछाला। इस पर लोकसभा स्पीकर बिरला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें बिल फाड़ने के लिए नहीं कहा है।
भारी हंगामे के बीच सदन में शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सनक तो कांग्रेस में है। उन्होंने गांधी से भी गांधी को चुनाव का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम बापू के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हमने बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया। वे हमारी योजनाओं में जिंदा है।
उन्होंने विपक्ष के विरोध को ग्रामीण विकास का विरोध बताया। उन्होंने कहा कि अपनी बात सुना लेना और फिर जवाब नहीं सुनना, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार कर देना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। यह बापू के सिद्धांतों की हत्या है।
उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ही कहा था कि गांव भारत की आत्मा हैं। अगर गांव मर जाएंगे, तो भारत मर जाएगा। ये बिल गांवों के विकास का बिल गांवों के विकास का बिल है।
edited by : Nrapendra Gupta