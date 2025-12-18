गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (10:30 IST)

सड़क पर भीख मांग रही थीं सलीम दुर्रानी की पत्नी रेखा, क्या है वायरल वीडियो का सच

Salim Durrani
2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

बड़ा खुलासा, अटल जी को राष्‍ट्रपति, आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी भाजपा

बड़ा खुलासा, अटल जी को राष्‍ट्रपति, आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी भाजपाAtal Bihari Vajpai news : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार अशोक टंडन ने दावा किया कि भाजपा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति और लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। तब अटल जी ने उस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि बहुमत के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने से एक गलत मिसाल कायम होगी।

दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश, पेट्रोल के लिए PUC अनिवार्य

दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश, पेट्रोल के लिए PUC अनिवार्यDelhi news in hindi : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। राष्‍ट्रीय राजधानी में आज से केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। आज से पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के ईंधन नहीं दिया जा रहा है।

LIVE: राज्यसभा में आज पेश होगा जी राम जी बिल, संसद में हंगामे के आसार

LIVE: राज्यसभा में आज पेश होगा जी राम जी बिल, संसद में हंगामे के आसारLatest News Today Live Updates in Hindi : संसद के दोनों सदनों में आज वीबी जी राम जी बिल पर हंगामे के आसार। पल पल की जानकारी...

बंगाल की खाड़ी के लिए जारी हुआ NOTAM, कौनसी मिसाइल टेस्ट करने वाला है भारत

बंगाल की खाड़ी के लिए जारी हुआ NOTAM, कौनसी मिसाइल टेस्ट करने वाला है भारतभारत में कुछ समय से लगातार तेजी से मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों का परीक्षण और निर्माण किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक देश एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। केंद्र सरकार ने आगामी 22 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में NOTAM जारी कर दिया है।

विश्व ध्यान दिवस पर गुरुदेव श्रीश्री रविशंकरजी के नेतृत्व में विश्वभर में होगा सामूहिक ध्यान

विश्व ध्यान दिवस पर गुरुदेव श्रीश्री रविशंकरजी के नेतृत्व में विश्वभर में होगा सामूहिक ध्यानविश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्रीश्री रविशंकरजी के सान्निध्य में 21 दिसंबर को विश्व भर में सामूहिक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में लगभग डेढ़ लाख लोग एक साथ ध्यान करेंगे। इससे राज्य ध्यान एवं मानसिक शांति के वैश्विक मानचित्र पर विशेष पहचान बनाएगा।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
