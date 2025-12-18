सड़क पर भीख मांग रही थीं सलीम दुर्रानी की पत्नी रेखा, क्या है वायरल वीडियो का सच

भारत में कुछ समय से लगातार तेजी से मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों का परीक्षण और निर्माण किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक देश एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। केंद्र सरकार ने आगामी 22 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में NOTAM जारी कर दिया है।