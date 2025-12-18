क्‍या सुधरेंगे भारत-पाकिस्तान संबंध, उमर अब्दुल्ला ने दिया यह बड़ा बयान

Omar Abdullah on India Pakistan Relations : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी घटनाओं में वृद्धि और इस्लामाबाद में सरकार स्तर पर गंभीरता की कमी के कारण पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्य होना फिलहाल असंभव प्रतीत होता है। उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में कहा, संवाद ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन बातचीत के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह का माहौल बनाने की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।





अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह का माहौल बनाने की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने पहलगाम और दिल्ली में हुए हमलों समेत हालिया सुरक्षा उल्लंघनों का हवाला देते हुए कहा कि जमीनी हकीकत अभी भी शत्रुतापूर्ण है और भारत से ऐसे उकसावों को नजरअंदाज करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को 'शक्तिविहीन' पद बताया।





गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से जटिल और तनाव भरे रहे हैं। भारत ने बार-बार शांति और बातचीत का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसे हमेशा धोखा और हिंसा ही मिली। पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चाहते, क्योंकि उनकी राजनीति और सत्ता नफरत और टकराव पर टिकी है।

Edited By : Chetan Gour