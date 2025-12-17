बंगाल की खाड़ी के लिए जारी हुआ NOTAM, कौनसी मिसाइल टेस्ट करने वाला है भारत

भारत में कुछ समय से लगातार तेजी से मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों का परीक्षण और निर्माण किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक देश एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। केंद्र सरकार ने आगामी 22 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में NOTAM जारी कर दिया है।

मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल की खाड़ी में जारी किए गए NOTAM को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान किसी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। यह गतिविधि समुद्र-आधारित मिसाइल परीक्षण से संबंधित हो सकती है। हालांकि किसी मिसाइल प्रणाली या प्लेटफॉर्म की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

DRDO की ओर से लगातार लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने बीते कुछ समय में जबरदस्त तरक्की की है। बता दें कि किसी भी देश के लिए मिसाइल क्षेत्रीय ताकत और सैन्य क्षमता का बड़ा प्रतीक है।

क्या होता है NOTAM

NOTAM का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। यह एक तरह का नोटिस है जिसे युद्ध, किसी असामान्य स्थिति या युद्धाभ्यास के समय जारी किया जाता है। NOTAM का उद्देश्य निर्धारित समय और क्षेत्र में नागरिक एवं सैन्य विमानन की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ऐसे नोटिस आमतौर पर मिसाइल परीक्षण, रॉकेट लॉन्च या अन्य रणनीतिक सैन्य गतिविधियों के दौरान जारी किए जाते हैं, ताकि हवाई और समुद्री यातायात को अग्रिम सूचना दी जा सके।