Congress ने साधा BJP पर निशाना, कहा- महंगाई और बेरोजगारी डायन खाए जात है

Congress targeted the government on the issue of inflation : कांग्रेस (Congress) ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर चिंतित है लेकिन सरकार ध्यान भटकने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि 'महंगाई और बेरोजगारी डायन खाए जात है'।

नौकरी खोने व महंगाई से चिंतित जनता : 'अहंकाराचार्य' (Ahankaracharya) के महंगाई काल में हर 3 में से 1 भारतीय को इस साल नौकरी खोने की चिंता सता रही है, वहीं 57 प्रतिशत महंगाई से चिंतित हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 1 साल में सब्जियों की कीमत 15 से 60 प्रतिशत तक बढ़ी है।

रमेश ने आरोप लगाया कि भारत में हर दूसरा व्यक्ति अन्याय काल में पीड़ित है और महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी तथा लड़ाई-झगड़े बढ़ने से चिंतित है, पर मोदी सरकार अपने चित-परिचित अंदाज में देश का ध्यान भटकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को न्याय दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। कल दोपहर से न्याय यात्रा जलपाइगुड़ी से शुरू होगी। अब होगा न्याय।'(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta