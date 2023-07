दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग मामला : Central Ordinance पर Supreme Court ने मोदी सरकार से मांगा जवाब, LG को भी दिए निर्देश

Prisoners at risk of TB in India : भारत में कैदियों को सामान्य आबादी की तुलना में तपेदिक (TB) होने का खतरा 5 गुना अधिक है। शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने वर्ष 2000 और 2019 के बीच 195 में से 193 देशों के डेटा का विश्लेषण करते हुए पहली बार जेल में बंद व्यक्तियों में टीबी की दर का अनुमान लगाया।