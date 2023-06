Biparjoy Cyclone : देश में कहर बरपाएगा बिपरजॉय, PM मोदी ने बुलाई बैठक, कई राज्यों में अलर्ट

Biprjoy cyclone alert : देश में फिलहाल बिपरजॉय चक्रवात की दहशत है। मौसम विभाग संकेत दिए हैं कि यह चक्रवात गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और वहां कहर बरपा सकता है। एहतियात के तौर पर गुजरात में एनडीआरफ की टीमें तैनात की गई हैं। देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। पीएम आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि तूफान की वजह से देश के कई शहरों की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।

दरअसल, यह तूफान अब गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इससे राज्य के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। यही नहीं चक्रवाती तूफान से मुंबई और अहमदबाद में फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के तटीय इलाकों की तरफ भी बबढ़ रहा है। पाक मौसम विभाग की मानें तो यह तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां मूसलाधार बारिश से अभी तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है।

आईएमडी (IMD) ने पूर्व-मध्य और उससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | Maharashtra: High tidal waves witnessed in Mumbai as cyclone #Biparjoy intensified into a severe cyclonic storm.



(visuals from Gateway of India) pic.twitter.com/UrnR0sahtE