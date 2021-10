22 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान, पिता शाहरुख के साथ पहुंचे 'मन्नत'

मुंबई। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की से रिहा किए गए। अभिनेता शाहरुख खान भी अपने बेटे को लेने जेल पहुंचे थे।

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन सुबह करीब 11 बजे जेल से बाहर आए। जेल से निकलते ही वह, वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और 12 किलोमीटर दूर बांद्रा स्थित अपने बंगले ‘मन्नत’ चले गए।

शनिवार सुबह करीब 5.30 बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स फिर खोला गया। जिसमें आर्यन की रिहाई के कागज भी थे। जेल अधिकारियों द्वारा आर्यन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

