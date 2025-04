अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं एवं सुरक्षा स्थिति की समीक्षा शाह ने यहां राजभवन में विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शाह की जम्मू-कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन था

Amit Shah in Jammu and Kashmir: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में जारी विकास परियोजनाओं और वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को यहां 2 बैठकों की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने यहां राजभवन में विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शाह की जम्मू-कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है।

मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित हुमायूं मुजम्मिल भट उन 4 सुरक्षाकर्मियों में शामिल थे सितंबर 2023 में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गदूल गांव के आसपास घने जंगलों में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शाह की यात्रा के मद्देनजर पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सशस्त्र कर्मियों को तैनात किया गया है।(भाषा)

