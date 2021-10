एकता दिवस पर केवड़िया में अमित शाह, सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्‍ली। ‘लौह पुरुष’ के नाम से विख्‍यात सरदार वल्‍लभभाई पटेल की आज 146वीं जयंती है। इस मौके पर देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में कई कार्यक्रम होंगे। गृह मंत्री स्‍टैच्‍यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने केवड़िया पहुंचे। उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना था। लेकिन, वह इस समय इटली में हैं। ऐसे में शाह उनका प्रतिनिधित्‍व करेंगे।



