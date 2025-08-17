कठुआ में बादल फटने से तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कठुआ में बादल फटने की घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। ALSO READ: किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौत

रविवार तड़के कठुआ जिले में बादल फटने और भूस्खलन की 2 अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है और एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम जम्मू-कश्मीर के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं।'

Spoke with the Lieutenant Governor and Chief Minister of Jammu and Kashmir regarding the cloudburst in Kathua. Relief and rescue operations are being carried out by the local administration and NDRF teams have also been rushed to the site. Assured every support from the Modi… — Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2025

जिले में रात भर हुई भारी बारिश के बीच राजबाग के जोध घाटी गांव और और जंगलोट में यह आपदा आई। कठुआ में बादल फटने की घटना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में 14 अगस्त को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के तीन दिन बाद हुई है। चिशोती में आई आपदा में 60 लोगों की जान चली गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे।

किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरदराज गांव चिशोती में बादल फटने के बाद लापता हुए लोगों की तलाश के लिए शुरू किया गया अभियान रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा और राहतकर्मियों को उम्मीद है कि आज वे एक बड़े प्रभावित इलाके को साफ कर देंगे।

इस बीच, सेना के इंजीनियरों ने गांव और मचैल माता मंदिर के बीच संपर्क बहाल करने और बचाव कार्यों को और तेज करने के लिए एक बेली ब्रिज के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है।

edited by : Nrapendra Gupta