ट्रंप टैरिफ पर भारत को बड़ा झटका, 25 अगस्त को नहीं आएगी अमेरिकी ट्रेड टीम

Trump Tariff : ट्रंप टैरिफ पर भारत को उस समय झटका लगा जब अमेरिकी टीम ने ट्रेड डील के लिए होने वाले भारत दौरे को स्थगित कर दिया। टीम को 25 अगस्त को भारत आना था। यात्रा का कार्यक्रम पुनर्निधारित होने की संभावना है। अमेरिकी टीम का यह कदम से भारत को बड़ा झटका माना जा रहा है। ALSO READ: ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?

प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और छठे दौर की वार्ता के लिए एक अमेरिकी टीम भारत आने वाली थी। छठे दौर की वार्ता 25-29 अगस्त तक होनी थी।

भारत पर 7 अगस्त से 25 फीसदी शुल्क लागू हो चुका है। रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी दंडात्मक टैरिफ लगाया गया है। यह शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि यह रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रही बातचीत के नतीजे पर ही तय करेगा।

