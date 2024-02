सेवा के दौरान मौत हो तो अग्निवीरों के परिवार को मिले लाभ : संसदीय समिति

Clash between ABVP and Left members in JNU: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर, नई दिल्ली में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बुलाई एक बैठक के दौरान शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एबीवीपी (ABVP) और वाम दल (leftist members) समर्थक समूहों के बीच झड़प हो गई जिसमें दोनों पक्षों ने अपने कुछ सदस्यों के घायल होने का दावा किया है।