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Written By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 6 July 2026 (16:48 IST)

Agnipath Scheme Update: क्या अग्निवीरों को मिलेगा ज्यादा मौका? 25% की जगह 50-75% स्थायी भर्ती की चर्चा, जानिए पूरी सच्चाई

agniveer big update
Written By: सुधीर शर्मा
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (16:43 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (16:48 IST)
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अगर आप अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय सशस्त्र बल (Indian Armed Forces) अग्निपथ भर्ती योजना की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों (Agniveers) की स्थायी भर्ती (Permanent Retention) का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। यह समीक्षा ऐसे समय में हो रही है, जब वर्ष 2023 में भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर अक्टूबर 2026 में अपनी चार साल की सेवा पूरी करेंगे।

क्या हो सकता है बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों सेनाओं ने Department of Military Affairs (DMA) को अपने-अपने सुझाव भेजे हैं।
 
  • भारतीय नौसेना ने 70% से 75% तक अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का प्रस्ताव दिया है।
  • भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने स्थायी भर्ती का प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 50% करने का सुझाव दिया है।
  • सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले जवानों को आजीवन स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव बताया जा रहा है।

क्यों महसूस हुई बदलाव की जरूरत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार साल की सेवा अवधि के कारण तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जवानों का अनुभव पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता। खासकर नौसेना में अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण पर काफी समय और संसाधन खर्च होते हैं। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि अधिक संख्या में प्रशिक्षित जवानों को स्थायी सेवा में रखना सेना की कार्यक्षमता और संचालन क्षमता के लिए बेहतर होगा।

क्या है अग्निपथ योजना?

अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की चार वर्ष के लिए भर्ती की जाती है। शुरुआती छह महीने प्रशिक्षण के बाद वे सेना में सेवा देते हैं।

वर्तमान नियमों के अनुसार

 
  • चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर अधिकतम 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में शामिल किया जाता है।
  • बाकी 75% अग्निवीर सेवा समाप्त होने के बाद लगभग 11.71 लाख रुपये का टैक्स-फ्री 'सेवा निधि' पैकेज प्राप्त करते हैं।
  • उन्हें पेंशन या ग्रेच्युटी जैसी दीर्घकालिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं।

क्या सरकार ने कोई फैसला लिया है?

 
फिलहाल नहीं।
 
रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना (Gazette Notification) या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इसलिए वर्तमान में 25% स्थायी भर्ती का नियम ही लागू है। यदि भविष्य में अग्निपथ योजना में कोई बड़ा बदलाव किया जाता है, तो उसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मंजूरी और सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू किया जाएगा।

भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सलाह

यदि आप अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें। केवल रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना या PIB की आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें।
लेखक के बारे में
सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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