रविवार, 25 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 25 जनवरी 2026 (11:27 IST)

Mann Ki Baat का 130वां एपिसोड, जानिए PM मोदी ने क्या कहा

Prime Minister Narendra Modi
गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के ठीक एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ' मन की बात ' कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में संबोधित कर रहे हैं।  मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2026 का यह पहला 'मन की बात' है, कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है।

पीएम मोदी ने कहा कि आजकल मैं सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। इसी भावना के साथ, आज मैं भी अपनी एक याद आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दस साल पहले, जनवरी 2016 में, हमने एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की थी।

तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही ये एक छोटा क्यों ना हो लेकिन ये युवा-पीढ़ी के लिए, देश के भविष्य के लिए, काफी अहम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। ये स्टार्ट-अप लीक से हटकर हैं, वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले सोचना भी मुश्किल था। 

पीएम मोदी ने कहा कि AI, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी आप नाम लीजिए और कोई न कोई भारतीय स्टार्ट-अप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा-साथियों को सलाम करता हूं जो किसी-न-किसी स्टार्ट-अप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्ट-अप शुरू करना चाहते हैं।
भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्त

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्तIndian Armys Sultan: भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी ताकत का एक नया अध्याय लिखते हुए गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में 'राइफल माउंटेड रोबोट्स' (Rifle mounted Robots) को प्रदर्शित किया। इन रोबोट्स को 'भारतीय सेना का सुल्तान' कहा जा रहा है, जो आधुनिक युद्ध की नई पीढ़ी का प्रतीक बन चुके हैं।

अगर शुरू हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध तो 150 डॉलर के पार जा सकता है कच्चा तेल, भारत पर भी होगा असर

अगर शुरू हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध तो 150 डॉलर के पार जा सकता है कच्चा तेल, भारत पर भी होगा असरUS Iran Conflict: निश्चित रूप से यदि अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव युद्ध में तब्दील होता है, तो इसका सबसे बड़ा और तत्काल प्रहार वैश्विक ऊर्जा बाजार पर होगा। खाड़ी देशों में युद्ध की आहट मात्र से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने लगा है।

बंगाल में SIR पर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दी चेतावनी, बोले- खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारी

बंगाल में SIR पर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दी चेतावनी, बोले- खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारीAmartya Sen's statement regarding SIR : पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है। सेन ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी खतरे में पड़ सकती है।

मुंब्रा को हरा कर देंगे बयान देने वाली सहर शेख ने मारी पलटी, नोटिस मिला तो ढीले पड़े तेवर, मांगी माफ कहा, तिरंगे से प्‍यार

मुंब्रा को हरा कर देंगे बयान देने वाली सहर शेख ने मारी पलटी, नोटिस मिला तो ढीले पड़े तेवर, मांगी माफ कहा, तिरंगे से प्‍यारमहाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में एक वार्ड से पार्षद का चुनाव जीतने के बाद पूरे इलाके को हरा green color यानी इस्लामिक रंग ये रंग देने वाला बयान देने वाली नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर सहर शेख (29) ने अब अपने बयान से पलटी मार कर माफी मांग ली है।

एक जनपद एक व्यंजन, दुनिया चखेगी यूपी का हर स्वाद

एक जनपद एक व्यंजन, दुनिया चखेगी यूपी का हर स्वादआगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा और काशी की मलइयो अब वैश्विक पहचान की ओर, यूपी के स्थापना दिवस पर लॉन्च हुई ओडीओसी योजना

Mann Ki Baat का 130वां एपिसोड, जानिए PM मोदी ने क्या कहागणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के ठीक एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ' मन की बात ' कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में संबोधित कर रहे हैं। जानिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्या कहा-

T20 World Cup 2026 : PCB और ICC के बीच टकराव बढ़ा , Pakistan पर मंडराया अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार का खतरा

T20 World Cup 2026 : PCB और ICC के बीच टकराव बढ़ा , Pakistan पर मंडराया अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार का खतरा2026 टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के कड़े तेवरों और बांग्लादेश के समर्थन में टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। यदि पाकिस्तान पीछे हटता है, तो उसे ऐसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है जो देश के क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए।

इंदौर के भागीरथपुरा जलकांड में 28वीं मौत, 75 साल के राजाराम बोरासी का निधन

इंदौर के भागीरथपुरा जलकांड में 28वीं मौत, 75 साल के राजाराम बोरासी का निधनभागीरथपुरा दूषित पानी कांड में एक और व्यक्ति की मौत की खबर है। दूषित पानी से अभी तक 27 मौतें हो चुकी है। मीडिया खबरों के मुताबिक रविवर सुबह 75 वर्षीय राजाराम बोरासी का निधन हो गया। शुक्रवार को दो और लोगों ने दम तोड़ दिया था। लेकिन प्रशासन मौत की वजह दूषित पानी मानने को तैयार नहीं था।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बर्बरता जारी, 23 साल के हिन्दू युवक चंचल भौमिक को गैरेज में जिंदा जलाया

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बर्बरता जारी, 23 साल के हिन्दू युवक चंचल भौमिक को गैरेज में जिंदा जलायाबांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया घटना में 23 वर्षीय हिन्दू युवक, चंचल भौमिक की अत्यंत क्रूरता से हत्या कर दी गई। मीडिया खबरों के मुताबिक उपद्रवियों ने चंचल को एक गैरेज के अंदर बंद कर जिंदा जला दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, इलाके में भारी तनाव और पुलिस बल तैनात

झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, इलाके में भारी तनाव और पुलिस बल तैनातझारखंड के हजारीबाग जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक उत्पन्न हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पथराव और नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
