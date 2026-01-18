सोमवार, 19 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. US President Donald Trump sent an invitation to Prime Minister Narendra Modi to join Board of Peace
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली/ वॉशिंगटन , रविवार, 18 जनवरी 2026 (23:54 IST)

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योता

Trump sent an invitation to Modi to join Board of Peace
Prime Minister Modi invited to Board of Peace : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए बनाए गए 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। यह बोर्ड युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। ऐसे में सवाल है खड़ा हो रहा कि क्या भारत इस वैश्विक शांति पहल में शामिल होकर पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा? हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह पहल ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का हिस्सा है, जिसका गठन 15 जनवरी को किया गया था।
खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए बनाए गए 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। यह बोर्ड युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा।
ऐसे में सवाल है खड़ा हो रहा कि क्या भारत इस वैश्विक शांति पहल में शामिल होकर पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा? हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप प्रशासन की यह पहल इसराइल-हमास संघर्ष के बाद क्षेत्र में स्थाई शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
 
व्हाइट हाउस के अनुसार, यह पहल ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का हिस्सा है, जिसका गठन 15 जनवरी को किया गया था। इस योजना के तहत तीन प्रमुख ब्‍लाक होंगे। मेन बोर्ड जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप इस मॉडल को केवल गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि भविष्य में दुनिया के अन्य संघर्षों को सुलझाने के लिए भी इसे एक ढांचे के रूप में देख रहे हैं।
भारत और इसराइल के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों देश एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के कल्याण का समर्थन किया है। संघर्ष शुरू होने के बाद भारत उन पहले देशों में शामिल था, जिसने मिस्र के रास्ते गाजा को मानवीय सहायता दवाइयां, भोजन, राहत सामग्री भेजी थी।
 
इस आमंत्रण के बाद दोनों देशों के बीच के रिश्ते सुधरने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल सितंबर में अमेरिका जाने वाले थे जहां उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेना था लेकिन अंतिम समय में उनका दौरा रद्द हो गया था, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी जगह मीटिंग में भाग लिया था।
इस बोर्ड में कूटनीति, विकास और आर्थिक रणनीति के अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है। इसमें तुर्की, मिस्र, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत करीब 60 देशों के प्रमुखों को शांति संस्था में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योता

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योताPrime Minister Modi invited to Board of Peace : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए बनाए गए 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। यह बोर्ड युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। ऐसे में सवाल है खड़ा हो रहा कि क्या भारत इस वैश्विक शांति पहल में शामिल होकर पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा? हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- भारत जब तक धर्म से चलेगा, तब तक 'विश्वगुरु' बना रहेगा

RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- भारत जब तक धर्म से चलेगा, तब तक 'विश्वगुरु' बना रहेगाRSS chief Mohan Bhagwat : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा, देश 'विश्वगुरु' बना रहेगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं पाया जाता। भागवत ने कहा कि धर्म ही पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने कहा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन कोई भी मानव या कोई भी सृष्टि धर्म रहित नहीं हो सकती।

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकाररविवार को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही है। माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे तक प्रयागराज में 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

Char Dham Yatra : चार धाम में अब मोबाइल फोन और कैमरे की No Entry, जानिए कहां तक लगा बैन

Char Dham Yatra : चार धाम में अब मोबाइल फोन और कैमरे की No Entry, जानिए कहां तक लगा बैनउत्तराखंड के पवित्र चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर परिसरों में इस वर्ष से मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के अलावा अन्य धामों के कपाट खुलने की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पर्व पर खोले जाते हैं जो इस वर्ष 19 अप्रैल को है।

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्रPrime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया।

और भी वीडियो देखें

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योता

क्‍या गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत, 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए ट्रंप ने मोदी को भेजा न्योताPrime Minister Modi invited to Board of Peace : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए बनाए गए 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। यह बोर्ड युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। ऐसे में सवाल है खड़ा हो रहा कि क्या भारत इस वैश्विक शांति पहल में शामिल होकर पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा? हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पहली बार इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत हारा एकदिवसीय मैच

पहली बार इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत हारा एकदिवसीय मैचइंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय पुरुष टीम ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार टीम को अपने सबसे भाग्यशाली स्टेडियम पर हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले महिला विश्वकप के मैच में भारतीय महिला टीम को भी छोटी दिवाली के दिन इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था।इस लिहाज से देखें तो पिछले 4 महीने में ही इस मैदान के 2 मैचों में भारत इस प्रारुप में हार चुका है।

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कई आतंकियों की हुई घेराबंदी

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कई आतंकियों की हुई घेराबंदीKishtwar Jammu Kashmir News : किश्तवाड़ जिले में में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अंतिम समाचार मिलने तक जारी थी। इस मुठभेड़ में 8 सुरक्षाकर्मियों के जख्‍मी होने की खबर है। एक आतंकी के जख्‍मी होने का दावा भी किया जा रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियों को सेना के अस्पताल ले जाया गया है। इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर दी है। यहां नाइट कार्डन भी लगाया गया है। यह मुठभेड़ किश्‍तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में हो रही है।

न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 41 रनों से जीतकर भारत को पहली बार घर में हराई 2-1 से सीरीज

न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे 41 रनों से जीतकर भारत को पहली बार घर में हराई 2-1 से सीरीजINDvsNZ इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रनों से हराकर पहली बार भारतीय सरजमीन पर टीम इंडिया को एकदिवसीय सीरीज 2-1 से हरा दिया।

इंदौर में विराट कोहली का पहला शतक, वनडे में आंकड़ा 54 तक पहुंचाया

इंदौर में विराट कोहली का पहला शतक, वनडे में आंकड़ा 54 तक पहुंचायाINDvsNZ विराट कोहली ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहला एकदिवसीय शतक बनाया और अपने एकदिवसीय करियर में शतक के आंकड़े को 54 तक पहुंचा दिया।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com