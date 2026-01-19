Latest News Today Live Updates in Hindi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। पल पल की जानकारी...
07:40 AM, 19th Jan
दिल्ली में सोमवार को भी शीतलहर का कहर जारी रहा। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 434 'गंभीर' कैटेगरी में होने के कारण GRAP-4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।
07:39 AM, 19th Jan
-दिल्ली भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज, मंगलवार को होगा नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान।
-जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, 8 जवान घायल