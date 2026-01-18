रविवार, 18 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Congress allowed infiltrators to seize land, says PM Modi in Assam
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुवाहाटी , रविवार, 18 जनवरी 2026 (14:18 IST)

कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया, असम में बोले PM मोदी

PM Modi in Assam
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों की पहली पसंद बन गई है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रही, वहां से वो हार गई। पीएम मोदी ने कहा कि हाल में ही, बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी, जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। दो दिन पहले ही, महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया।
देखिए जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने, बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। मोदी ने कलियाबोर में 6,957 रुपए करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और UNESCO विश्व धरोहर स्थल के आसपास वन्यजीवों की रक्षा करना है। पीएम ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों- डिब्रूगढ़-गोमती नगर (लखनऊ) और कामाख्या-रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। 
 
पीएम मोदी ने कहा कि केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, केरला की राजधानी, तिरूवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है।  असम के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती की भी चर्चा आवश्यक है। ये चुनौती है, असम की पहचान बचाने की, असम की संस्कृति बचाने की। आप मुझे बताइये, असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? ऐसा नही, सब के सब जवाब दो, असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए?
उन्होंने कहा कि आप सबकी पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आपके पूवर्जों की विरासत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार, हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की ज़मीनों को, अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? लेकिन आप ज़रा ये भी सोचिए साथियों, कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया? सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए, असम की मिट्टी को, घुसपैठियों को सौंप दिया।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाईं। इस दौरान, लगातार घुसपैठ बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, और इन लोगों ने घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए, उन्होंने जगह-जगह कब्ज़े किए। घुसपैठ के कारण, एनिमल कॉरिडोर में कब्जे  हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। Edited by : Sudhir Sharma
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

घुसपैठ को लेकर असम में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- घुसपैठिए इनका कट्टर वोट बैंक

घुसपैठ को लेकर असम में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, बोले- घुसपैठिए इनका कट्टर वोट बैंकPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को घुसपैठिए पसंद हैं, क्योंकि वे उसका वोट बैंक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की। कांग्रेस के शासन में घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही वजह रही कि असम लंबे समय तक हिंसा और अशांति से जूझता रहा।

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्र

मुंबई के बाद अब बंगाल की बारी, मालदा में पीएम मोदी ने दिया जीत का नया मंत्रPrime Minister Narendra Modis rally in Malda: मुंबई नगर निगम (BMC) के ऐतिहासिक परिणामों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। इस जीत की गूंज शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में सुनाई दी, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया।

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?

राहुल गांधी ने बताया, क्या है BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल?Rahul Gandhi in Indore : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि BJP की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल क्या है? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी।

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावा

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावापीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले संबित पात्रा के निशाने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को मिली क्लीनचिट

और भी वीडियो देखें

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार

Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकाररविवार को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही है। माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सुबह 8 बजे तक प्रयागराज में 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

अर्शदीप की वापसी, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

अर्शदीप की वापसी, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)INDvsNZ भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम ने सिर्फ एक बदलाव किया है। अर्शदीप सिंह अंतिम ग्यारह में शामिल हुए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को उनकी जगह खाली करनी पड़ी है।वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

प्लेन में बम है, IndiGo के विमान में नेपकिन पर मैसेज, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

प्लेन में बम है, IndiGo के विमान में नेपकिन पर मैसेज, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंगIndiGo flight makes emergency landing in Lucknow : इंडिगो (IndiGo) की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आनन-फानन में दिल्ली से बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मीडिया खबरों के मुताबिक विमान सुबह करीब 9.30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया।

Weather Update : दिल्ली में ट्रिपल अटैक, ठंड-कोहरे के बाद हवा भी जहरीली, 9 राज्यों में बारिश तो 14 में धुंध-शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : दिल्ली में ट्रिपल अटैक, ठंड-कोहरे के बाद हवा भी जहरीली, 9 राज्यों में बारिश तो 14 में धुंध-शीतलहर का अलर्टWeather Update News : उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.3 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है और सुबह तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है।

Maharashtra : BMC में मेयर पर सस्पेंस, महायुति में पेंच, शिंदे ने अपने पार्षदों को फाइव स्टार होटल में किया कैद

Maharashtra : BMC में मेयर पर सस्पेंस, महायुति में पेंच, शिंदे ने अपने पार्षदों को फाइव स्टार होटल में किया कैदMaharashtra News : बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद अब मेयर पर खींचतान शुरू हो गई है। एक ओर जहां भाजपा और शिंदे की शिवसेना मेयर पोस्ट पर आमने-सामने है। दूसरी तरफ सपने वाली बात कहकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे को अब अपने पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने पार्षदों को फाइव स्टार होटल में कैद कर दिया है।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com