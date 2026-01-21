भारत के साथ जल्द होगी अच्छी ट्रेड डील, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले डोनाल्ड ट्रंप- PM मोदी अच्छे इंसान

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो, यूरोप की कुछ जगहें अब पहचानने लायक नहीं रहीं। हम इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन कोई बहस की बात ही नहीं है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता और यह नहीं कहना चाहता कि मैं इसे पहचानता नहीं हूं और यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह बहुत ही बुरी बात है। मुझे यूरोप पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि यूरोप अच्छा करे, लेकिन यह सही दिशा में नहीं जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि USA इस ग्रह का इकोनॉमिक इंजन है। जब अमेरिका में तेज़ी आती है, तो पूरी दुनिया में तेज़ी आती है। यह इतिहास रहा है। जब हालात खराब होते हैं, तो आप सब भी हमारे साथ नीचे चले जाते हैं... आज दोपहर, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमने यह इकोनॉमिक चमत्कार कैसे हासिल किया, हम अपने नागरिकों के लिए जीवन स्तर को ऐसे लेवल तक कैसे ले जाना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए, और शायद आप भी, और जिन जगहों से आप आते हैं, वे भी हमारे काम करने के तरीके को अपनाकर बहुत बेहतर कर सकते हैं।

पुतिन और जिनपिंग से अच्छे संबंध

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी एक शानदार इंसान हैं। उन्होंने जो किया है, वह कमाल का है। हर कोई उनका बहुत सम्मान करता है। COVID की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आई। मैं इसे चीन वायरस कहता था, लेकिन उन्होंने कहा, क्या आप कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने ऐसा करने का फैसला किया क्योंकि इस बात पर हमें कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए?..."

ट्रेड डील से पीछे हटा योरपीय संघ

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को हासिल करने की मांगों और उनके प्लान का विरोध करने वाले यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की धमकियों के विरोध में अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ के ट्रेड डील पर अपना काम सस्पेंड करने का फैसला किया है।

Edited by : Sudhir Sharma