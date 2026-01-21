बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. mark-carney-davos-speech-trump-canada-us-tension
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 21 जनवरी 2026 (19:56 IST)

ट्रंप के खिलाफ कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के भाषण ने क्यों मचाया तहलका? 'पुराना दौर खत्म', सीधे दावोस से दी चेतावनी

Mark Carney Davos Speech
World Economic Forum (Davos) 2026: स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney) ने एक ऐसा भाषण दिया है जिसने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। कार्नी ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विस्तारवादी और टैरिफ नीतियों पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है।

मार्क कार्नी के भाषण की 5 बड़ी बातें: क्यों हो रही है इतनी चर्चा?

मार्क कार्नी का यह भाषण महज एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों का संकेत है। इसके पीछे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
 
1. "पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अब वापस नहीं आएगा"
कार्नी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा 'नियम-आधारित विश्व क्रम' (Rules-based order) अब खत्म हो चुका है। उन्होंने इसे एक "Rupture" (दरार) बताया और कहा कि देश अब 'सपनों की दुनिया' से बाहर निकलें। उनका इशारा ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति की ओर था, जिसने वैश्विक संधियों को दरकिनार कर दिया है।
 
2. आर्थिक एकीकरण को 'हथियार' बनाना
कनाडाई पीएम ने ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब महाशक्तियां व्यापार और टैरिफ को "हथियार" की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि "टैरिफ को दबाव के रूप में और सप्लाई चेन को कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।"
 
3. कनाडा को '51वां राज्य' बनाने के प्रस्ताव पर पलटवार
पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कनाडा को अमेरिका के '51वें राज्य' के रूप में जोड़ने और कनाडा के संसाधनों पर अमेरिका के अधिकार की बातें की थीं। कार्नी ने दावोस में दो टूक कहा— "कनाडा अपनी संप्रभुता का दिखावा नहीं करेगा, बल्कि उसे सुरक्षित रखेगा।" ### 4. ग्रीनलैंड विवाद पर डेनमार्क का साथ ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद और यूरोपीय देशों पर दबाव बनाने के बीच, कार्नी ने घोषणा की कि कनाडा मजबूती से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ खड़ा है। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा की सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का भी ऐलान किया।
 
5. चीन के साथ बढ़ती नजदीकी का बचाव
भाषण की सबसे बड़ी चर्चा कार्नी द्वारा चीन के साथ व्यापारिक समझौते को सही ठहराने पर हुई। ट्रंप की नाराजगी के बावजूद कार्नी ने हाल ही में चीन के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और तेल क्षेत्र में डील की है। उन्होंने कहा कि "जब पुराने साथी अविश्वसनीय हो जाएं, तो नए विकल्प तलाशना मजबूरी नहीं, रणनीति है।"
 

भारत और दुनिया पर क्या होगा असर?

मार्क कार्नी का यह रुख दिखाता है कि कनाडा अब पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र राह चुन रहा है।
 
व्यापार युद्ध (Trade War): अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ वॉर और तेज हो सकता है।
 
मिडल पावर्स का उदय : कार्नी ने 'मिडल पावर्स' (भारत, कनाडा, ब्राजील) को एकजुट होने का आह्वान किया है ताकि वे महाशक्तियों के बीच "मेनू कार्ड" न बनें।
 
"बीते हुए कल की यादें (Nostalgia) कोई रणनीति नहीं हो सकती। हमें आज की कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा।" — मार्क कार्नी, दावोस 2026
 
अगला कदम : क्या आपको लगता है कि मार्क कार्नी का यह कड़ा रुख कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा या ट्रंप का गुस्सा भारी पड़ेगा?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनेंट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% और यूरोपीय संघ के सामानों पर 10-25% तक टैक्स लगाने की धमकी दी है। ऐसे में भारत और ईयू का एक-दूसरे के करीब आना ट्रंप की 'ब्लैकमेलिंग' वाली व्यापार नीति को कमजोर करेगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणी

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मेनका गांधी ने 'अदालत की अवमानना' की है।

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुख

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुखDonald Trump threatens Macron: डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मैक्रों बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होते तो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दूंगा। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप की इस पेशकश को ठुकरा दिया है।

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमलाYuvraj Mehta death case : ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेअर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निलंबित कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं।

और भी वीडियो देखें

क्या अकेले पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, काम नहीं आई पाकिस्तान की चापलूसी, PM मोदी की चुप्पी बड़बोलेपन पर पड़ी भारी

क्या अकेले पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, काम नहीं आई पाकिस्तान की चापलूसी, PM मोदी की चुप्पी बड़बोलेपन पर पड़ी भारीजहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और नाटो चीफ मार्क रुट जैसे दिग्गज नेता ट्रंप के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी 'रणनीतिक चुप्पी' से खुद को सुरक्षित रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज और फैसले लेने की आदत को देखते हुए कोई भी यह नहीं बता सकता है कि उनका अगला कदम क्या होगा और वे आगे किसको कब निशाना बनाएंगे।

उत्तर प्रदेश लिख रहा विकास की नई गाथा, CM योगी के नेतृत्व में देश के लिए बना मॉडल स्टेट

उत्तर प्रदेश लिख रहा विकास की नई गाथा, CM योगी के नेतृत्व में देश के लिए बना मॉडल स्टेटUttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश का नाम आते ही कभी विशाल जनसंख्या, पिछड़ेपन और सीमित संसाधनों की चर्चा होती थी। लेकिन, आज वही उत्तर प्रदेश विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेज कनेक्टिविटी और मजबूत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के दम पर भारत के विकास मानचित्र पर एक नई, सशक्त पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पौने नौ वर्षों में केवल योजनाएं नहीं बनाईं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया।

जनभागीदारी से और भव्य होगा उत्तर प्रदेश दिवस : योगी आदित्यनाथ

जनभागीदारी से और भव्य होगा उत्तर प्रदेश दिवस : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : प्रदेश के प्रत्येक जनपद की सक्रिय सहभागिता, सांस्कृतिक विविधता और विकास की साझा चेतना के साथ उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस वर्ष एक भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को जनभागीदारी के माध्यम से एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

लोकतंत्र की आत्मा हैं न्याय, समता व बंधुता : योगी आदित्यनाथ

लोकतंत्र की आत्मा हैं न्याय, समता व बंधुता : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बुधवार को तीन दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में न केवल विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है।

यूक्रेन : ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर गहरा क्षोभ, हमले रोकने का आग्रह

यूक्रेन : ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने पर गहरा क्षोभ, हमले रोकने का आग्रहसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने यूक्रेन में ऊर्जा सम्बन्धी बुनियादी ढांचों पर रूसी सैन्यबलों के व्यापक हमले निरन्तर जारी रहने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। बीती रात हुए हमलों में राजधानी कीव और ओडेसा समेत कई बड़े शहरी इलाक़ों में कठोर सर्दी के बीच बिजली आपूर्ति व तापन व्यवस्था (heating) ठप हो गई है।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com