विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर सुंदर फूड्स एंड डेयरी ने अपना नया ब्रांड “समूह” लॉन्च किया

Rahul Gandhi wrote a letter to the President regarding the Agnipath scheme : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि इस योजना के चलते वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभ में भेदभाव हो रहा है।