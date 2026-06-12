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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: भोपाल , शुक्रवार, 12 जून 2026 (16:45 IST)

MP Board 12वीं सेकंड चांस रिजल्ट 2026 जारी, छात्र अब डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल मार्कशीट

MP Board 10th 12th Result 2026
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 12 जून 2026 को कक्षा 12वीं सेकंड चांस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
बोर्ड ने दोपहर 4 बजे रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही हजारों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया, जो मुख्य परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और अपने अंकों में सुधार के लिए सेकंड चांस परीक्षा में शामिल हुए थे।
 
इस परिणाम के जारी होने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और अपने शैक्षणिक भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज कर अपना परिणाम देख सकते हैं।
 
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, छात्र ऑनलाइन उपलब्ध प्रोविजनल मार्कशीट का उपयोग प्रवेश प्रक्रिया और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। मूल अंकसूची और अन्य दस्तावेज बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही अपना परिणाम देखें और किसी भी भ्रामक सूचना से बचें।
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