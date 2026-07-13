EPFO ने PF ट्रांसफर को बनाया आसान, नौकरी बदलने पर अब दो तरीकों से ट्रांसफर करें अपना PF बैलेंस, जानें पूरा प्रोसेस

अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है, तो अब आपका Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) में जमा Provident Fund (PF) बैलेंस ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। EPFO के नए सदस्य पोर्टल पर कर्मचारियों को अपने पुराने नियोक्ता (Employer) के PF खाते से नए खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए दो आसान विकल्प दिए गए हैं।

EPFO का कहना है कि इस नए फीचर का उद्देश्य PF ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाना, कागजी कार्रवाई कम करना और कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को बिना किसी अनावश्यक देरी के एक ही खाते में समेकित करना है।

EPFO पोर्टल में हुआ बड़ा अपग्रेड

हाल ही में EPFO के सदस्य पोर्टल में डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया था। इस दौरान पोर्टल लगभग दो सप्ताह तक प्रभावित रहा और ऑनलाइन सेवाओं की बहाली में कई बार देरी हुई। अब पोर्टल की सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। हालांकि EPFO ने कहा है कि फिलहाल PF क्लेम और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के निपटान में कुछ समय लग सकता है।

नौकरी बदलने पर PF बैलेंस ट्रांसफर करने के दो तरीके

PF ट्रांसफर शुरू करने से पहले कर्मचारियों को अपने Universal Account Number (UAN) की मदद से EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद वे निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।

1. 'Request for Transfer of Account' विकल्प



2. 'Member Service History' के जरिए

EPFO 3.0 में कर्मचारियों को Member Service History सेक्शन में अपने पुराने और वर्तमान रोजगार की पूरी जानकारी देखने की सुविधा मिलती है।

यदि कोई PF ट्रांसफर लंबित नहीं होगा तो स्टेटस "No" दिखाई देगा।

इसके बाद Claim लिंक पर क्लिक करें।

Form 13 के जरिए Service Transfer Claim दर्ज करें।

इसके बाद आपकी PF ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

UAN नहीं पता तो क्या करें?

अगर आपको अपना Universal Account Number (UAN) याद नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे—