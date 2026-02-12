गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Madhya Pradesh High Court strong comment on tiger deaths
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (13:21 IST)

मध्यप्रदेश में बाघों की मौतों पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, इतनी बड़ी संख्या में बाघों का मरना सामान्य नहीं

High Court's strict comment on tiger deaths in Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार हो रही मौतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों का मरना कोई सामान्य बात नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यदि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इन मौतों को रोका जा सकता था। हाईकोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को आदेश दिया है कि वे 25 फरवरी तक प्रत्येक मृत बाघ की मौत का कारण, चल रही जांच की स्थिति और विभाग द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक कदमों का विस्तृत ब्यौरा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। गौरतलब है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक संख्या में बाघों की मौत हुई है।  
 
गौरतबल है कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने प्रदेश में लगातार बाघों की मौत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।  याचिका में कहा गया है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से यह एक साल के भीतर मौतों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग अक्सर अवैध शिकार और बिजली के करंट जैसे गंभीर कारणों को छिपाने के लिए मौतों को आपसी संघर्ष का नाम दे देता है।

785 बाघों के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा रखने वाले मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की  मौतों उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर जांच में लापरवाही या अवैध शिकार की पुष्टि होती है, तो यह मामला सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि वन्यजीव संरक्षण की बड़ी विफलता साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि पिछले साल 2025 में मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक 55 बाघों की मौत हुई थी,  जिसमें 10 बाघों की मौत करंट से हुई थी। प्रदेश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से किसी भी एक वर्ष में सबसे अधिक संख्या है।

प्रदेश में बीते 10 सालों में 365 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है। इसमें 2025 में 55, वर्ष 2024 में 46, वर्ष 2023 में 45, वर्ष 2022 में 43,  2021 में अब तक 36, 2020 में 30, 2019 में 29, 2018 में 19, 2017 में 27 और 2016 में 34 बाघों की मौत हुई थी। दरअसल मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 बाघों के लिए काल साबित हुआ है, जिसमें रिकॉर्ड 55 बाघों की मौत दर्ज की गई। यह आंकड़ा पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौतों में से एक बड़ा हिस्सा अस्वाभाविक कारणों से जुड़ा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन को मध्यप्रदेश में लागू करेगी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहारकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य बंगाल में आज कानून का नहीं, बल्कि खौफ का शासन है।

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहत

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहतभारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US trade deal) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका ने इस सौदे से जुड़ी अपनी आधिकारिक 'फैक्टशीट' में गुपचुप तरीके से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा संशोधित इस नए दस्तावेज में दालों (Pulses) के व्यापार का जिक्र हटा दिया गया है।

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरी

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरीराहुल गांधी के आरोपों पर हरदीपसिंह पुरी ने दिया जवाब

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कियापाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल मचा दी है। आसिफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक 'टॉयलेट पेपर' की तरह किया- काम निकल जाने के बाद जिसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है।

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहराम

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहरामRahul Gandhi Parliament Speech: संसद के बजट सत्र के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की आंखों में डर दिख रहा है और सरकार ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों का 'सरेंडर' कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन को मध्यप्रदेश में लागू करेगी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन को मध्यप्रदेश में लागू करेगी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन- गण-मन से पहले सभी कार्यालयों और स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के छह छंदों के गायन का निर्णय लिया है। यह अत्यंत सराहनीय एवं अभूतपूर्व पहल है। इसके जरिए पूरा देश अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करेगा।

मध्यप्रदेश में बाघों की मौतों पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, इतनी बड़ी संख्या में बाघों का मरना सामान्य नहीं

मध्यप्रदेश में बाघों की मौतों पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, इतनी बड़ी संख्या में बाघों का मरना सामान्य नहींमध्य प्रदेश में बाघों की लगातार हो रही मौतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों का मरना कोई सामान्य बात नहीं है।

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकतर हिस्सों से ठंड गायब सी हो गई है। दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हालांकि बर्फबारी बस ऊपरी इलाकों में ही दिखाई देगी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। मौसम विभाग ने देश के इन राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख,अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडु़चेरी में बारिश की चेतावनी जारी की है।

महाराछ है अविमुक्तेश्वरानंद, 20 बच्चों से किया कुकर्म, आशुतोष महाराज ने वीडियो जारी कर लगाए आरोप

महाराछ है अविमुक्तेश्वरानंद, 20 बच्चों से किया कुकर्म, आशुतोष महाराज ने वीडियो जारी कर लगाए आरोपशंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराछ है, उसने 20 से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म किया है। इस वीडियो में आशुतोष महाराज ने कहा कि जो कि मेरी जानकारी में हैं, जो रो रहे हैं और जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। मुझे बच्चों ने बताया और उनका दूसरा चेला है मुकुंदानंद वो हमें इनके पास भेजता था।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com