मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Stampede at Navgraha Temple event in Dabra
Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (16:09 IST)

डबरा में कलश यात्रा में मची भगदड़, 1 की मौत, 7 घायल, नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम

Stampede at Navgraha Temple function in Dabra
मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह क्षेत्र डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरु होने से पहले विवादों में  घिर गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरु होने से  पहले आज डबरा में निकाली गई कलश यात्रा में भगदड़ मचने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, वहीं आठ से अधिक घायल है।

आज कलश यात्रा से पहले आज डबरा स्टेडियम के पास महिलाओं को कलश का वितरण किया जा रहा था, तभी भगदड़ मच गई। जिसमें दबने से एक महिला की मौत हो गई है जबकि 7 से अधिक घायल हो, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भऱ्ती  कराया गया है। बताया जा रहा है कि कलश लेने के लिए हजारों  की संख्या में महिलाएं पहुंच गई और कलश लेने को लेकर जद्दोजहद करने लगी तभी अव्यवस्था फैल गई और देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान भीड़ में दबने से रति साहू नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर कलेक्टर रूचिका चौहान के मुताबिक रति साहू की दम घुटने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि सात लोग घायल हुए है, जिसमें चार का इलाज डबरा में और अन्य का ग्वालियर में हो रहा है।
 
हादसे की सूचना मिलते ही ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे के कारणों की जांच की। घायलों में महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायलों का इलाज डबरा मे्ं ही चल रहा है। हादसे के बाद कलश यात्रा और आयोजन में पहुंचे श्रद्धालुओं  का गुस्सा व्यवस्थाओं को लेकर फूट पड़ा।  गौरतलब है कि डबरा में बने नवग्रह मंदिर में हो रहे  प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा है। मंदिर के  प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 11 से 20 फरवरी चलगेगा। कार्यक्रम पंडित प्रदीप मिश्रा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथाएं होनी है। वहीं मूशहर कवि कुमार विश्वास का कार्यक्रम होना है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है

8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर हैवित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा सदन के पटल पर प्रस्तुत की। समीक्षा में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रीय योगदान को विस्तार से सामने रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते आठ वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है।

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नाम

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नामtej pratap yadav: बिहार की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। अनुष्का यादव के साथ कभी तस्वीरों को लेकर घर और पार्टी से बाहर हुए तेजप्रताप यादव अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के मां बनने और तेजप्रताप से तार जुड़ने के दावों ने हलचल मचा दी है।

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नी

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नीउत्तरायणी कौथिक महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी संबोधन के दौरान भावुक को गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक अपने पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं।

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'Digital Arrest News : डिजिटल धोखाधड़ी और तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ऐसे मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और दिल्ली सरकारों को आदेश दिया है कि चिन्हित मामलों में जांच की अनुमति तत्काल प्रदान की जाए।

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराज

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराजलोकसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही लगभग निष्फल रही। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है।

और भी वीडियो देखें

पुरानी पोस्ट के बाद नरवणे की पुस्तक पर बढ़ा बवाल, राहुल गांधी के दावे ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, जानें क्या है पूरा सच

पुरानी पोस्ट के बाद नरवणे की पुस्तक पर बढ़ा बवाल, राहुल गांधी के दावे ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, जानें क्या है पूरा सचGeneral Manoj Naravane Biography: पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' (Four Stars of Destiny) को लेकर सियासी संग्राम और बढ़ गया है। एक तरफ प्रकाशक पेंगुइन किताब के रिलीज न होने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जनरल नरवणे के ही एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं।

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष एकजुट, राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए अविश्वास प्रस्ताव पर साइन?

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष एकजुट, राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए अविश्वास प्रस्ताव पर साइन?कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए साइन नहीं किया।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उग्रवा‍दियों ने कई घरों को फूंका, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उग्रवा‍दियों ने कई घरों को फूंका, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यूManipur violence case : पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली की तमाम कोशिशों के बीच हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्‍य में एक बार फिर हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य के उखरुल जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और अंधाधुंध गोलीबारी की। सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी है। प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, जानिए कैसे हटाया जाता है speaker को

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, जानिए कैसे हटाया जाता है speaker कोno confidence motion against lok-sabha speaker om-birla: संसद के मौजूदा सत्र में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव (No confidence motion) लाने का नोटिस दिया है।

मथुरा में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने दी जान

मथुरा में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने दी जानMathura Uttar Pradesh News : उत्‍तर प्रदेश में मथुरा के खपरपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मृतकों में पति-पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मुआयना किया तो शवों के पास ही दूध के गिलास पड़े मिले। इससे आशंका जताई जा रही है कि मौत का कारण जहरीला पदार्थ हो सकता है, जिसे दूध में मिलाकर दिया गया हो।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com